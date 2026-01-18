Logo
Према народним вјеровањима Богојављенска ноћ је најмоћнија у години

18.01.2026

08:53

Према народним вјеровањима Богојављенска ноћ је најмоћнија у години
Фото: Pexels

Српска православна црква и вјерници прослављају 19. јануара велики хришћански празник – Богојављење, традиционалним пливањем за Часни крст у градовима широм Србије.

На овај дан прославља се успомена на Христово крштење на реци Јордан и јављање Бога у облику голуба и гласа: “Ово је Син мој и Њега послушајте”.

На Богојављење, 19. јануара, завршавају се некрштени дани.

На тај дан у свим црквама и храмовима освећује се вода. То је свечани обред којем, скоро редовно, присуствује мноштво народа, који освећену воду носе својим домовима, јер се та Света Водица – Богојављенска, чува у сваком дому преко цијеле године као велика светиња, а користи се само у великој нужди (болести, узнемиравање од стране злих духова).

У неким нашим крајевима обичај је да свештеник сам разноси Богојављенску водицу по домовима вјерника.

6513bfac80f3d krstovdan

Друштво

Данас славимо Крстовдан - вјерује се да ако је облачно, зима ће бити богата снијегом

Богојављење спада у један од највећих хришћанских празника, па сходно томе, развили су се многи народни обичаји везани како за сам тај дан, тако и за ноћ уочи Богојављења, пише Курир.

Отварање небеса

Ово је најпознатији обичај везан за Богојављенску ноћ. Наиме, вјерује се да се дан пред Богојављење, тачно у поноћ отварају небеса. Том приликом треба да се погледа небо и замисле жеље за које се вјерује да ће се сигурно остварити.

Огледалце испод јастука

Обичај је да неудате д‌јевојке вече пред Богојављење ставе огледалце испод јастука, јер се вјерује да ће тако сањати младића за кога ће се удати.

Вода са извора

У неким крајевима је обичај да на Богојављенско јутро младе д‌јевојке одлазе до нетакнутог извора воде, баце у њега неколико зрна пшенице или неке друге житарице и кажу: “Како иде вода, тако да иде и берићет у наше њиве”. Затим захватају воду и носе је својим укућанима. Понегд‌је се још сачувао обичај да укућани попију мало те воде преко сјекире, јер се вјерује да ће се на тај начин избјећи свађа међу њима.

Предсказање времена

Обичај је негд‌је да старије жене на Богојављење воде рачуна о временским приликама и тако предсказују каква ће година бити. Ако, рецимо, тај дан буде мраза и снијега, вјерује се да ће година бити родна, а ведро вријеме најављује сушну годину.

Богојављење

