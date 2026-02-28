Ово су обичаји и вјеровања на Теодорову суботу

28.02.2026
Српска православна црква (СПЦ) данас прославља Теодорову суботу, прву у Васкршњем посту.
На Тодорицу, како се још назива овај дан, у цркву одлазе да се исповиједе и причесте дјеца, стари, болесни, односно они који не могу да издрже дуготрајни пост.
Слави се и као крсна слава, а за Светог Теодора вјерује се да је заштитник стоке, нарочито коња.
Свети Теодор Тирон био је војник који је одбио да учествује у прогону хришћана, чак је јавно признао хришћанску вјеру, због чега је мучен и на крају жив бачен у огањ.
Обичај је да се прве суботе у великом посту спрема кољиво, односно жито, као спомен на велико чудо којим је свети Теодор Тирон сачувао и спасао хришћански народ од зле намјере цара Јулијана, који је наредио управнику Цариграда да свим хришћанима који су се придржавали Великог поста храну са пијаце тајно поспе крвљу.
Али јавио се Теодор Тирон тадашњем архијереју и рече му да народ једе само кољиво са медом.
Хришћани у суботу прве великопосне седмице кољивима отпразноваше спомен светог великомученика Теодора, захваљујући Богу и прослављајући светог слугу Његовог.
И од тада па све до сада, правовјерни у цијеломе свијету кољивима прослављају у суботу прве седмице Великог поста успомену на ово чудо, и поштују Христовог страдалца, да се не би заборавило тако дирљиво промишљање Божије о хришћанима и помоћ Светог великомученика Теодора.
