Logo
Large banner

Ово су обичаји и вјеровања на Теодорову суботу

28.02.2026

08:05

Коментари:

0
Ово су обичаји и вјеровања на Теодорову суботу
Фото: АТВ

Српска православна црква (СПЦ) данас прославља Теодорову суботу, прву у Васкршњем посту.

На Тодорицу, како се још назива овај дан, у цркву одлазе да се исповиједе и причесте д‌јеца, стари, болесни, односно они који не могу да издрже дуготрајни пост.

Слави се и као крсна слава, а за Светог Теодора вјерује се да је заштитник стоке, нарочито коња.

Свети Теодор Тирон био је војник који је одбио да учествује у прогону хришћана, чак је јавно признао хришћанску вјеру, због чега је мучен и на крају жив бачен у огањ.

Обичај је да се прве суботе у великом посту спрема кољиво, односно жито, као спомен на велико чудо којим је свети Теодор Тирон сачувао и спасао хришћански народ од зле намјере цара Јулијана, који је наредио управнику Цариграда да свим хришћанима који су се придржавали Великог поста храну са пијаце тајно поспе крвљу.

Ротација полиција

Свијет

Камионџија из БиХ ухваћен са 20 килограма хероина

Али јавио се Теодор Тирон тадашњем архијереју и рече му да народ једе само кољиво са медом.

Хришћани у суботу прве великопосне седмице кољивима отпразноваше спомен светог великомученика Теодора, захваљујући Богу и прослављајући светог слугу Његовог.

И од тада па све до сада, правовјерни у цијеломе свијету кољивима прослављају у суботу прве седмице Великог поста успомену на ово чудо, и поштују Христовог страдалца, да се не би заборавило тако дирљиво промишљање Божије о хришћанима и помоћ Светог великомученика Теодора.

Подијели:

Тагови :

СПЦ

vjerovanja

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Православље, црква

Друштво

Ако постите Васкршњи пост, ово треба да знате: Свакога дана изговарајте ове ријечи

12 ч

0
паре, новац, марке

Друштво

Расту фебруарске пензије, и то за 36 фенинга

12 ч

0
Ако имате неостварену жељу, сутра обавезно испоштујте овај обичај

Друштво

Ако имате неостварену жељу, сутра обавезно испоштујте овај обичај

12 ч

0
Лото извлачење: Двоје играча из Српске добили лијепе паре

Друштво

Лото извлачење: Двоје играча из Српске добили лијепе паре

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

53

У саобраћајци погинуо младић (19) из Козарске Дубице

09

49

Ово је осумњичени за убиство Живка Бакића: Прво му пуцао у ноге, па га ''овјерио'' у главу

09

43

Оласио се Нетанјаху након напада

09

40

Двије године прелазио границу са туђим документима

09

34

Покренут и талас сајбер напада на Иран

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner