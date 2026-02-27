Logo
Large banner

Ако постите Васкршњи пост, ово треба да знате: Свакога дана изговарајте ове ријечи

Извор:

Агенције

27.02.2026

21:20

Коментари:

0
Православље, црква
Фото: АТВ

Поред уздржавања од мрсне хране током Васкршњег поста, вјерници који желе да се причесте, треба сваког дана да изговарају молитву како би добили снагу да истрају у посту.

Васкршњи пост, који се назива још и Велики пост, представља вријеме духовног прочишћења, покајања и приближавања Богу кроз уздржање, молитву и добра дјела.

Правила поста подразумијевају уздржавање од мрсне хране, посебно од меса, млијека, јаја и њихових производа. Уље и вино су дозвољени суботом и недјељом, док је риба дозвољена на Благовести и Цвети.

Важан је и духовни пост

Поред тјелесног поста, посебан акценат ставља се на духовни пост - уздржавање од лоших мисли, дјела и ријечи, као и посвећивање молитви и чињењу добрих дјела.

Слободан Јавор центар за аутизам

Градови и општине

Приједор планира изградњу центра за одрасле с аутизмом

Такође, водите рачуна да сваки дан изговарате ову молитву:

"Господе Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме".

Ове ријечи дају снагу да се изборимо са свим двоумљењима и недоумицама током поста и да се учврстимо у својој намјери да истрајемо.

Подијели:

Тагови :

Vaskršnji post

molitva

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Слободан Јавор центар за аутизам

Градови и општине

Приједор планира изградњу центра за одрасле с аутизмом

1 ч

0
паре, новац, марке

Друштво

Расту фебруарске пензије, и то за 36 фенинга

1 ч

0
Ако имате неостварену жељу, сутра обавезно испоштујте овај обичај

Друштво

Ако имате неостварену жељу, сутра обавезно испоштујте овај обичај

1 ч

0
Како препознати квар акумулатора?

Ауто-мото

Како препознати квар акумулатора?

1 ч

0

Више из рубрике

паре, новац, марке

Друштво

Расту фебруарске пензије, и то за 36 фенинга

1 ч

0
Ако имате неостварену жељу, сутра обавезно испоштујте овај обичај

Друштво

Ако имате неостварену жељу, сутра обавезно испоштујте овај обичај

1 ч

0
Лото извлачење: Двоје играча из Српске добили лијепе паре

Друштво

Лото извлачење: Двоје играча из Српске добили лијепе паре

1 ч

0
Лото / Лутрија

Друштво

Лото: Добили паре, али вјероватно неће славити

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

19

Пожар у БиХ - гори Стари хотел

22

18

Вучић у посјети Дачићу: Познато у каквом је стању министар

22

08

Ухапшен осумњичени за убиство Живка Бакића

21

53

Ученик извадио нож на часу: Изјава мајке шокирала многе

21

38

Полиција напустила зграду Аца Ђукановића у Подгорици: Претрес трајао пет сати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner