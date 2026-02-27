Ако постите Васкршњи пост, ово треба да знате: Свакога дана изговарајте ове ријечи

Извор:
27.02.2026
21:20
Поред уздржавања од мрсне хране током Васкршњег поста, вјерници који желе да се причесте, треба сваког дана да изговарају молитву како би добили снагу да истрају у посту.
Васкршњи пост, који се назива још и Велики пост, представља вријеме духовног прочишћења, покајања и приближавања Богу кроз уздржање, молитву и добра дјела.
Правила поста подразумијевају уздржавање од мрсне хране, посебно од меса, млијека, јаја и њихових производа. Уље и вино су дозвољени суботом и недјељом, док је риба дозвољена на Благовести и Цвети.
Поред тјелесног поста, посебан акценат ставља се на духовни пост - уздржавање од лоших мисли, дјела и ријечи, као и посвећивање молитви и чињењу добрих дјела.
Такође, водите рачуна да сваки дан изговарате ову молитву:
"Господе Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме".
Ове ријечи дају снагу да се изборимо са свим двоумљењима и недоумицама током поста и да се учврстимо у својој намјери да истрајемо.
