Лото извлачење: Двоје играча из Српске добили лијепе паре

Аутор:

Стеван Лулић

27.02.2026

20:55

Фото: АТВ

У 17. колу игре Лото коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна лутрија Србије, није извучена главна премија, такозвана седмица.

Овај добитак био је вриједан невјероватних 8 милиона и 400 хиљада КМ, а извучено је шест листића који су имали по шест погодака.

Лото / Лутрија

Друштво

Лото: Добили паре, али вјероватно неће славити

Два од тих шест листића уплаћена су на подручју Републике Српске, док су преостали одиграни у Србији.

Двојица могла до милиона

Након шест извучених бројева двојица играча су имали прилику да освоје милионе. Једном од њих је фалио број 9, док је другом недостајао 31.

Међутим, бубањ је избацио број 21, тако да ипак нису дошли до 8.400.000 КМ.

Можда је неко од двоје играча из Српске био међу њима, а можда чак и обоје.

Лото плус

У игри Лото плус извучени су бројеви 14, 36, 6, 21, 13, 17 и 15.

Ова игра била је вриједна 3.670.000 марака.

Лото / Лутрија

Друштво

Извучени Лото бројеви: Резултати 17. кола

Ни у њој није било главног добитка па ће премија у наредном колу расти додатно.

Лото џокер

Џокер је у 17. колу носио премију од 40.000 марака, а извучен је број 320032.

Међутим, ни у овој игри није извучена главна премија.

Екстра шанса

И овог петка играчи су имали прилику у игри екстра шанса . Извучен је и четврти аутомобил пежо 308.

Добитни листић имао је број 01-07912-09-5-26-000-14.

Уплаћен је у Ваљеву, 27. фебруара у 9 сати и 59 минута.

