Лото извлачење: Двоје играча из Српске добили лијепе паре

Аутор:Стеван Лулић
27.02.2026
20:55
Коментари:0
У 17. колу игре Лото коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна лутрија Србије, није извучена главна премија, такозвана седмица.
Овај добитак био је вриједан невјероватних 8 милиона и 400 хиљада КМ, а извучено је шест листића који су имали по шест погодака.
Друштво
Лото: Добили паре, али вјероватно неће славити
Два од тих шест листића уплаћена су на подручју Републике Српске, док су преостали одиграни у Србији.
Након шест извучених бројева двојица играча су имали прилику да освоје милионе. Једном од њих је фалио број 9, док је другом недостајао 31.
Међутим, бубањ је избацио број 21, тако да ипак нису дошли до 8.400.000 КМ.
Можда је неко од двоје играча из Српске био међу њима, а можда чак и обоје.
У игри Лото плус извучени су бројеви 14, 36, 6, 21, 13, 17 и 15.
Ова игра била је вриједна 3.670.000 марака.
Друштво
Извучени Лото бројеви: Резултати 17. кола
Ни у њој није било главног добитка па ће премија у наредном колу расти додатно.
Џокер је у 17. колу носио премију од 40.000 марака, а извучен је број 320032.
Међутим, ни у овој игри није извучена главна премија.
И овог петка играчи су имали прилику у игри екстра шанса . Извучен је и четврти аутомобил пежо 308.
Добитни листић имао је број 01-07912-09-5-26-000-14.
Уплаћен је у Ваљеву, 27. фебруара у 9 сати и 59 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
