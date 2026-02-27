Извор:
АТВ
27.02.2026
19:30
Коментари:0
Република Српска биљежи рекордне посјете туриста, што је јасан показатељ да све снажније позиционирамо на регионалној и европској туристичкој мапи.
Континуирани раст броја долазака и ноћења потврђује да су природне љепоте, културно-историјско насљеђе и богата гастрономска понуда све препознатљивији међу домаћим и страним гостима.
"Наставићемо улагања у овај сектор, посебно у бањски туризам. Имамо и даље наше туристичке ваучере. На Јахорини се тражи мјесто више, а развија се и ловни туризам. Издвајају се средства и за развој пољопривредних газдинстава. Имамо са Србијом највећу робну размјену наставићемо развијати сарадњу у свим областима", истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Посебно охрабрује податак да је повећан број туриста из иностранства, што указује на успјешну промоцију и јачање имиџа Републике Српске као атрактивне и безбједне туристичке дестинације.
Србија је земља партнер овогодишњег Сајма, који ће бити отворен до недјеље, 1. марта. Предсједник Покрајинске владе Маја Гојковић истакла је да је то велика част, те истакла да Србију и сјеверну покрајину посјећује све више туриста из Републике Српске.
"Уживају у новим садржајима са акцентом на винском туризму. Развијен је и бањски туризам. Улажемо много у тај сектор кроз бесповратне кредите и подстицаје. Јединствено за Војводину је постојање салаша и имамо пораст броја смјештајних јединица. Обратили смо пажњу и на женско предузетништво, посебно у сектору угоститељства", навела је предсједник Покрајинске владе Маја Гојковић.
Планински центри, бањски туризам, авантуристичке активности на ријекама и језерима, као и културне манифестације током цијеле године, доприносе разноврсности понуде и продужетку туристичке сезоне. Сајам представља прилику за умрежавање, размјену искустава и представљање нових туристичких производа.
Република Српска
56 мин0
БиХ
1 ч5
Савјети
1 ч0
Свијет
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму