Нетанјаху открио колико ће трајати рат против Ирана

19.03.2026

22:49

Израел напао Техеран и Бејрут
Фото: Tanjug/AP Photo/Hussein Malla

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху рекао је да ће рат против Ирана трајати колико год је то потребно, али да би се могао завршити брже него што људи мисле.

"Иран је слабији него што је икада био и више нема могућност ни обогаћивања уранијума нити стварања балистичких ракета", истакао је Нетанјаху.

Он је навео да постоје три циља америчко-израелске операције, и то уклањање нуклеарне пријетње од Ирана, уклањање пријетње балистичких ракета и стварање услова који омогућавају Иранцима да "прихвате своју слободу".

Нетанјаху је на конференцији за новинаре истакао да Израел није увукао САД у овај рат, већ да амерички предсједник Доналд Трамп сам доноси одлуке.

Он је напоменуо да је Израел дјеловао сам у недавном нападу на иранско гасно поље и да их је Трамп замолио да одустану од будућих напада, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

