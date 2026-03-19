Нетанјаху открио колико ће трајати рат против Ирана

Аутор:АТВ
19.03.2026
22:49
Коментари:0
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху рекао је да ће рат против Ирана трајати колико год је то потребно, али да би се могао завршити брже него што људи мисле.
"Иран је слабији него што је икада био и више нема могућност ни обогаћивања уранијума нити стварања балистичких ракета", истакао је Нетанјаху.
Он је навео да постоје три циља америчко-израелске операције, и то уклањање нуклеарне пријетње од Ирана, уклањање пријетње балистичких ракета и стварање услова који омогућавају Иранцима да "прихвате своју слободу".
Нетанјаху је на конференцији за новинаре истакао да Израел није увукао САД у овај рат, већ да амерички предсједник Доналд Трамп сам доноси одлуке.
Он је напоменуо да је Израел дјеловао сам у недавном нападу на иранско гасно поље и да их је Трамп замолио да одустану од будућих напада, преноси Срна.
Свијет
3 ч0
Свијет
8 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
13 ч1
Свијет
57 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
