Трамп открио како је почео напад на Иран, па "пецнуо" савезнике: Зашто ми нисте рекли за Перл Харбор?

19.03.2026
22:13
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп изненадио је у четвртак одговором новинаре током састанка с јапанском премијерком Санае Такаичи у Вашингтону.
На питање зашто о плановима напада на Иран није обавијестио своје савезнике, Трамп је одговорио повезујући своју одлуку с другим свјетским ратом.
"Хтјели смо изненађење. Ко о изненађењу зна боље од Јапана? Зашто ми нисте рекли за Перл Харбор?", рекао је Трамп.
President Donald Trump drew a parallel between US strikes on Iran and Japan's attack on Pearl Harbor decades ago, as he defended the war against Tehran at a meeting with Japan's Sanae Takaichi https://t.co/O4JCL9qoMI pic.twitter.com/x7BzmDlwqt— Reuters (@Reuters) March 19, 2026
