Трамп открио како је почео напад на Иран, па "пецнуо" савезнике: Зашто ми нисте рекли за Перл Харбор?

19.03.2026

22:13

Јапанска премијерка Сане Такачи у угодном разговору са Доналдом Трампом, 19. марта 2026. године у Бијелој кући.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник САД Доналд Трамп изненадио је у четвртак одговором новинаре током састанка с јапанском премијерком Санае Такаичи у Вашингтону.

На питање зашто о плановима напада на Иран није обавијестио своје савезнике, Трамп је одговорио повезујући своју одлуку с другим свјетским ратом.

"Хтјели смо изненађење. Ко о изненађењу зна боље од Јапана? Зашто ми нисте рекли за Перл Харбор?", рекао је Трамп.

Санае Такаичи

Доналд Трамп

Japan

Више из рубрике

Struja Elekticna energija Trafo stanica

Свијет

Ова европска земља је ограничила цијену струје

1 ч

0
Преминуо један од најбогатијих људи на свијету и власник италијанског клуба

Свијет

Преминуо један од најбогатијих људи на свијету и власник италијанског клуба

2 ч

0
Лидери 25 чланица ЕУ усвојили закључке о Украјини, Орбан и Фицо нису потписали

Свијет

Лидери 25 чланица ЕУ усвојили закључке о Украјини, Орбан и Фицо нису потписали

2 ч

0
Колико Кијев тражи милијарди од Брисела?

Свијет

Колико Кијев тражи милијарди од Брисела?

2 ч

0
23

00

Сјајни Партизан славио у Паризу

22

50

Изузетно отровна риба поново ухваћена код Дубровника: Може бити смртоносна

22

49

Нетанјаху открио колико ће трајати рат против Ирана

22

46

Морнарица упала на имање нарко-картела, убијено најмање 11 људи

22

35

Њемачки медији о случају његоватељице из БиХ којој пријети депортација

