19.03.2026
Бизнисмен Мајкл (Michael) Бамбанг Хартоно, један од најбогатијих људи на свијету и дугогодишњи лидер породичног пословног царства у Индонезији, преминуо је у 86. години живота.
Хартоно је био кључна фигура иза развоја и ширења конгломерата породице Хартоно, који данас обухвата неке од најважнијих компанија у југоисточној Азији, посебно у секторима дувана и банкарства.
Његово богатство процјењивало се на око 19 милијарди долара, чиме је годинама био на листи сто најбогатијих људи на свијету.
Породични бизнис изграђен је око компаније Ђарум (Djarum), једног од највећих произвођача цигарета у Азији, која је деценијама доминирала регионалним тржиштем.
Паралелно с тим, породица Хартоно изградила је снажну позицију и у финансијском сектору кроз Банку Централ Асиа (Bank Central Asia – BCA), данас највећу приватну банку у Индонезији и једну од најпрофитабилнијих у региону.
Под његовим вођством, пословање породице није остало ограничено само на традиционалне индустрије. Хартоно је учествовао у диверзификацији пословања кроз улагања у технологију, некретнине и инфраструктуру, чиме је додатно учвршћен дугорочни раст компаније.
Значајан дио његових инвестиција био је усмјерен и према Европи. Мајкл Бамбанг Хартоно био је сувласник италијанског фудбалског клуба Комо (Como), који посљедњих година пролази кроз фазу стабилизације и амбициозног развоја, уз јасне циљеве напретка на европској фудбалској сцени.
Његова пословна каријера трајала је више од пола стољећа, током којег је учествовао у трансформацији породичне компаније из регионалног произвођача у глобално препознатљив конгломерат.
Хартоно је важио за једног од најутицајнијих пословних људи у Азији, а његов приступ вођењу бизниса често је истицан као примјер успјешног дугорочног управљања породичним капиталом.
Аналитичари истичу да његов одлазак долази у тренутку када породичне компаније широм свијета пролазе кроз генерацијске промјене, али и све веће изазове глобалног тржишта. Упркос томе, компаније које је помагао градити данас имају стабилне темеље и снажне позиције на тржишту.
Смрт Мајкла Бамбанга Хартона представља значајан губитак за глобални пословни свијет, али и подсјетник на утицај који појединци могу имати у развоју великих економских система и индустрија.
