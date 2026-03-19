Жена се пожалила на свекрву, отац Предраг Поповић јој дао савјет који ће дуго памтити

19.03.2026
Отац Предраг Поповић, свештеник познат широј јавности по својим медијским иступима и савјетима о породици, браку и друштвеним темама, једном приликом подијелио је једно посебно искуство са својим пратиоцима на Фејсбуку.
Тема - односи између снахе и свекрве - често проблематични.
У видеу је препричао разговор са једном младом женом која му се пожалила на свекрву. Она је почела: “Ја сам јој рекла ово и оно…” – на шта је отац Предраг одмах прекинуо и упитао: “Стани, шта имаш ти са својом свекрвом?”
Жена је одговорила искрено: “Па, она мени ништа не значи. Она је мајка мог мужа.”
На то је отац Поповић дао једноставан, али снажан савјет: “Онда пусти да твој муж ријеши своју мајку.”
Он је у наставку нагласио да је управо ово била једна од првих ствари које је сам рјешавао у свом браку, преноси Она.рс.
Објаснио је да у породици постоје јасне границе:
“Ти немаш шта да причаш мојим родитељима. То је мој посао. Исто важи и за тебе – твоја је одговорност да са својим родитељима поставиш границе. Ја својој мајци могу да кажем све што желим, јер она је мајка. Права љубав је непогрешива. Али кад је жена двосмислена, лако настане хаос.”
Отац Предраг је потом сумирао кључну поруку у двије реченице:
“Мој задатак је да својим родитељима поставим границе када се превише мешају у наш брак, а моја супруга води рачуна да њени родитељи не улазе у наш живот превише.”
