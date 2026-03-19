Не требају вам вјештачке боје: Испробајте ових 8 трикова за фарбање јаја

19.03.2026
13:07
Природне боје за јаја увијек испадну љепше од куповних јер дају дубоке, топле нијансе. Тајна савршених шара крије се у правој размери сирћета.
Све што вам је потребно за најлепшу празничну корпу већ имате у својој кухињи или шпајзу.
Наше баке су користиле искључиво биљке и зачине. Нису знале за вјештачке фарбе из кесице које остављају флеке на рукама и фарбају бјеланце. Поред тога, фарбање на овај начин је потпуно безбједно за осјетљиву дечију кожу.
Прије него што почнете процес бојења, јаја морају бити савршено чиста. Обавезно их извадите из фрижидера неколико сати раније да одстоје на собној температури, како љуска не би пуцала услијед температурног шока током кувања.
Умочите памучну крпу у алкохолно сирће и добро истрљајте свако јаје. Сирће успјешно скида невидљиви масни слој са љуске и омогућава да се пигмент равномјерно прими. Ако желите знатно свијетлије и интензивније тонове, најбоље је да користите јаја са бијелом љуском.
Избјељивање обичних јаја је врло једноставно: прокувајте их десетак минута у мјешавини воде и сирћета у размјери један према један и обришите сунђером.
За најљепше нијансе користите поврће и зачине из кухиње. Цвекла даје розе боју, куркума јарко жуту, док црвени купус боји у плаво. Луковина остаје неприкосновена за традиционалне браон и црвене тонове.
Заборавите на хемију, ево шта тачно треба да убаците у шерпу за сваку нијансу:
У литар вреле воде додајте три кашике праха куркуме, мало соли и двије кашике сирћета.
Исијеците пола главице и кувајте пола сата. Када извадите купус, убаците јаја и оставите их у љубичастој води док не постану плава.
Свјежа или из тегле, цвекла ће дати нежне ружичасте тонове, али јаја морају дуже да одстоје у обојеној течности, преноси Крстарица.
Спанаћ и коприва за зелену: Ситно сјецкано зелено поврће пустиће своју боју ако га кувате на лаганој ватри заједно са јајима.
Убједљиво најпопуларније домаће фарбање ускршњих јаја подразумијева коришћење листова из баште.
Уберите детелину, лист першуна или маслачка. Прислоните лист уз љуску, пажљиво умотајте јаје у парче старих најлон хулахопки и чврсто завежите концем. Спустите га у шерпу пуну љуски и кувајте на тихој ватри.
Ако волите испробавање старих метода, сигурно ће вас одушевити и једна аутентична, стара техника фарбања јаја са Балкана, која даје фантастичне шаре само уз помоћ биља, без икаквих додатних средстава.
Ниједна куповна фарба не може да замени ону богату, топлу цигла-црвену нијансу коју дају природне боје за јаја направљене од обичне луковине. Што више сувих љуски скупите, то ће боја у шерпи бити јача и тамнија. Искусне домаћице обично почну да сакупљају љуске црног и црвеног лука недељама пред Ускрс.
Трик за дубоку боју је да луковину прво добро прокувате саму у води како би максимално пустила свој пигмент, а тек онда пажљиво спустите сирова јаја унутра да се кувају. Неки људи воле да додају и мало сирћета за сјај, док други користе другачија средства.
Познато је да фарбање јаја лимунтусом одлично фиксира пигмент много боље од сирћета и спречава да се боја непријатно скида на прстима приликом љуштења.
Како да вратите савршен сјај офарбаним јајима
Када завршите цијели процес, обојена јаја обавезно пажљиво извадите на папирни убрус или чисту памучну крпу да се потпуно охладе и осуше на ваздуху. Никада их немојте снажно брисати грубом крпом јер можете скинути тек залепљену боју.
Овакво украшавање јаја поврћем умије да остави мало матирани траг када се љуска потпуно осуши, па је завршни главни корак враћање природног сјаја.
Умочите мало вате или парче памучне тканине у обично сунцокретово уље, маст или чак маслиново уље и нежно пребришите свако јаје са свих страна. Одмах ће засијати у пуном сјају, добити глатку текстуру и биће прави понос на вашој празничној трпези.
Сада када знате основне кораке, вријеме је да засучете рукаве и уживате у празничној припреми.
