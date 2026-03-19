Аутор:Огњен Матавуљ
19.03.2026
13:02
Коментари:0
На суђењу Александру Џомбићу тужилаштво је међу доказе уложило уговоре који, према ријечима републичког тужиоца Раденка Јанковића, показују да је ”Џомбић куповао и продавао вјештака”.
Ради се о уговорима из којих се види да је некадашњи предсједник Владе Републике Српске, трговао акцијама рачуноводствене фирме ”Профи Нова” чији је директор Александар Чолић. Ради се о вјештаку економско-финансијско струке кога је одбрана ангажовала током поступка.
”Џомбић је купио акције ”Профи Нове”, у којој је имао удио од 33%, и заједно с Чолићем је постао већински власник те фирме. Касније је тај удио продао”, рекао је Јанковић.
Усљедила је оштра реакција оптуженог Александра Џомбића:
”Тужилац је грубо рекао да сам ”куповао и продавао вјештака” и то свјесно. Нисам куповао вјештака, већ акције привредног друштва. Тог вјештака смо предложили јер је ”Профи Нова” најбоља и најпрофесионалнија рачуноводствена фирма у земљи”.
Џомбићев бранилац, адвокат Зоран Бубић истакао је да одбрана не оспорава аутентичност докумената, те да се радило о обичној грађанској трансакцији, која није утицала на пристрасност вјештака.
”Чолић је пред судом рекао да познаје Џомбића пословно, а тужилаштво није тражило његово изузеће. Уосталом његов се налаз није разликовао од налаза вјештака тужилаштва”, рекао је Бубић.
Џомбића оптужница терети за злоупотребу службеног положаја или овлашћења, односно да је вршио притисак и утицао на чланове кредитног одбора Инвестиционо-развојна банка РС да предузећу "Енерголинија" додјеле кредит у износу од 19,4 милиона марака, иако је знао да је та фирма презадужена.
У судници је прочитан допис, који је ИРБ доставио суду, у којем се наводи да по спорном кредиту ИРБ одустаје од имовинско-правног захтјева за наплату штете, јер је потраживања по том кредиту Влада Републике Српске, у функцији Скупштине акционара ИРБ, продала фирми ”Стандард прва” у власништву адвоката Милоша Стевановића из Бијељине. То практично значи да ИРБ више нема статус оштећеног, иако су потраживања продата по вишеструко мањој цијени у односу на исплаћени кредит и камате.
”Продајом проблематичних потраживања ИРБ је изгубио основ за споредно потраживање, па тако и на имовинско-правни захтјев”, наводи се у допису ИРБ.
С обзиром на ново стање и питање постојања оштећеног, тужилаштво је тражило да се уради додатно економско-финансијско вјештачење како би се утврдило колико је износ штете, односно имовинско правне користи која је, према оптужници, прибављена ”Енерголинији”. Одбрана се томе противила наводећи да је јасно да нема оштећеног и да се у погледу одлучујућих чињеница све промијенило.
Будући да је тужилац инсистирао на додатном вјештачењу предсједник судског вијећа Драган Улетиловић предложио је да се тужиоцу остави рок од неколико дана да о томе размисли ”хладне главе” или да се консултује са својим надређеним.
Јанковић је одговорио да нема потребе за консултацијама.
”Судија, ви стално нешто прејудицирате. Нема потребе за консултацијама и тужилаштво остаје код приједлога за вјештачење”, рекао је Јанковић, наводећи да су питање штете и имовинске користи различите категорије.
Вијеће је направило паузу да о томе одлуче, а онда су од тужиоца тражили да прецизира да ли жели да вјештачи штету или противправну имовинску корист. Јанковић је рекао да жели обоје. Вијеће је поново направило паузу, а потом су одбили приједлог тужилаштва за додатно вјештачење.
Ни одбрана, ни тужилаштво нису имали додатних приједлога за доказе. Суђење се наставља 8. априла.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
15
52
15
43
15
35
15
35
15
25
Тренутно на програму