Огласило се Министарство о насиљу у школи: Двије дјевојчице тукле вршњакињу, а њих 15 гледало и снимало

Извор:

Танјуг

19.03.2026

13:02

Фото: Pixabay

Министарство просвјете саопштило је данас да је Основна школа "Вук Караџић" у Пожаревцу, након сазнања о насиљу које се догодило у дворишту те школе ван радног времена, поступила у складу са прописаном процедуром у области заштите дјеце од насиља, као и да су просвјетни савјетници извршили стручно-педагошки надзор.

Подсјетимо, дјевојчицу су наочиглед 15 другара физички напале двије дјевојчице, а њен вапај за помоћ очигледно нису чули они који су ово снимали и посматрали кроз камере мобилних телефона.

У саопштењу се наводи да је насиље почињено у вечерњим сатима 13. марта у дворишту школе када школа није радила, а управа школе и разредни старјешина ученице која је претрпјела насиље о инциденту нису обавијештени, већ су за њега сазнали путем медија након три дана.

- Одмах по сазнању школа је позвала родитеље ученице и покренула процедуру предвиђену за овакве ситуације. Обавијестила је друге школе чији су ученици учествовали у ситуацији насиља, као и остале надлежне институције ради поступања: полицију, тужилаштво и надлежни центар за социјални рад - наводи се у саопштењу.

Истичу да ће се у оквиру система образовања за ученике који су вршили насиље реализовати појачан васпитни рад у сарадњи са родитељима, а за ученицу која је претрпила насиље израђен је план заштите.

Ради утврђивања свих околности и предузимања мјера према ученицима који су извршили насиље, као и према њиховим родитељима, посебно када је ријеч о дјеци млађој од 14 година која нису кривично одговорна, неопходно је поступање тужилаштва, полиције и надлежног центра за социјални рад, у чијој је и надлежност утврђивање одговорности дјеце, односно њихових родитеља у вези са чињењем насиља. Како се наводи, по сазнању о догађају, Министарство просвете је у школу упутило просвјетне савјетнике, који су 17. марта извршили стручно-педагошки надзор.

- Поступање установа образовања и васпитања се прати, предузимају се мјере подршке и васпитне мјере, али је важно да се интензивније укључе и други надлежни органи ради ефикасног одговора на ову ситуацију вршњачког насиља - наводи се у саопштењу.

