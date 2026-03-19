МУП упутио апел грађанима: Предузимамо потребне мјере

АТВ

19.03.2026

11:12

МУП упутио апел грађанима: Предузимамо потребне мјере
Полиција у Добоју предузимају све потребне мјере и радње како би се одржало повољно стање безбједности на подручју Дервенте, те до сада нису потврђени наводи о постројавању бивших припадника "3. бојне бригаде ХВО-а".

"Полицијски службеници су јуче поново обавили разговор са лицем иницијала И.Ћ у вези са најавама за 21. март 2026. године, приликом чега им је лице изјавило да није планирано постројавање нити одржавање јавног скупа, већ полагање цвијећа и одржавање вјерског обреда у цркви на новом католичком гробљу у Модрану, град Дервента", наводи се у саопштењу ПУ Добој.

Истичу да је И.Ћ. упозорен да се јавна окупљања могу организовати искључиво у складу са Законом о јавном окупљању Републике Српске, те да ће у случају организовања непријављеног окупљања или истицања недозвољених симбола бити предузете законом предвиђене мјере и радње.

Подсјећамо, Полицијској станици Дервента је 17. марта 2026. године, од стране "Организацијског одбора за обиљежавање повјесних датума хрватског народа дервентског краја", пријављено одржавање јавног скупа који је планиран за 25. март 2026. године на подручју града Дервенте.

Оштре реакције на најављено ХВО окупљање код Дервенте: Недопустиво

Према пријави, предвиђено је полагање вијенаца и цвијећа на гробљима, одржавање вјерског обреда и заједнички ручак, а према расположивим сазнањима наведеном догађају ће присуствовати и припадници Оружаних снага БиХ из реда хрватског народа.

Полицијска управа Добој апелује на грађане да не шире и не прихватају непровјерене информације у вези са наведеним догађајима и да се информишу из званичних извора, а полицијски службеници ће предузети све законом прописане мјере и радње на обезбјеђењу јавног скупа, те ће санкционисати свако понашање које представља нарушавање јавног реда и мира, као и истицање симбола чија је употреба забрањена.

Више из рубрике

Дошао човјеку у двориште и сломио му лобању

Хроника

Дошао човјеку у двориште и сломио му лобању

2 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Трагедија код Зенице: Страдао пјешак

3 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Бачена запаљива направа у познати ресторан

3 ч

0
Мушкарац (30) тешко повријеђен у саобраћајној несрећи

Хроника

Мушкарац (30) тешко повријеђен у саобраћајној несрећи

4 ч

0
