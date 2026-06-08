Лавров: Исход рата у Украјини одлучиће оружје, а не преговори

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров поручио је да ће исход рата у Украјини одлучити оружје, а не преговори. Оштро је критиковао отворено писмо које је украјински предсједник Володимир Зеленски упутио Владимиру Путину, назвавши га непристојним, пише Еуроњуз.
Лавров је у понедјељак изјавио да Москви посебно смета што је писмо "кружило свијетом", утврдивши да се "пристојни људи тако не понашају". Према његовим ријечима, то Кремљу "указује да Украјина нема интереса за преговоре".
Шеф руске дипломатије поновио је ранију Путинову изјаву да за исход свеобухватне операције "нису кључни преговори, већ поступци укључених" на ратишту.
Прошле седмице украјински је предсједник објавио отворено писмо Путину у којем је предложио директне разговоре двојице званичника. Путин је ту понуду одбио прошлог петка током Међународног економског форума у Санкт Петербургу, рекавши како "не види смисла у састанку са Зеленским".
Иницијативу Зеленског касније су подржали званичници Француске, Њемачке и Велике Британије. Они су у недјељу с украјинским предсједником издали заједничку изјаву с пет услова за које кажу да су нужни за "праведан и трајан мир", укључујући тренутни и свеобухватни прекид ватре те преговоре темељене на тренутној линији додира.
Кремљ одбацио европску иницијативу
Путинов портпарол Дмитриј Песков одбацио је европску иницијативу на брифингу у понедјељак. Оптужио је европске званичнике да поткопавају властите позиве на мир тиме што настављају војну подршку Украјини.
"Хтио бих истаћи да Макрон, Стармер и Мерц покушавају говорити о миру. Истовремено, наглашавају своју намјеру да помогну Украјини у производњи нових врста оружја", рекао је Песков.
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