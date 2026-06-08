Зеленски послао поруку Путину, стигао одговор из Русије

Аутор:АТВ
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Руски предсједник Владимир Путин оцијенио је писмо украјинског предсједника Владимира Зеленског као незаинтересованост Украјине за преговоре о проналажењу рјешења за сукоб, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Руски предсједник Владимир Путин је на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу опширно говорио о могућности наставка преговора са Украјином или о украјинском питању. То је укључивало и узимање у обзир писма Зеленског, објављеног дан раније и упућеног предсједнику Путину, али, из неког разлога, послатог широм свијета", рекао је Лавров на конференцији за новинаре.
Он је нагласио да се љубазни људи вјероватно не понашају тако.
"Предсједник је ово писмо протумачио као показатељ да Украјини нису потребни преговори", навео је Лавров.
Он је истакао да је тренутно тешко дати прогнозу о перспективама преговора о Украјини.
"Јуче су, по мом мишљењу, у Лондону лидери Велике Британије, Француске и Њемачке, заједно са Зеленским, потписали документ о стратешкој подршци кијевском режиму. Постигнут је договор да ће Украјини бити испоручено додатно далекометно оружје како би се извршили удари на руску територију, укључујући и дубоко у руску територију. Не знам како да говорим о било каквим преговорима у овој ситуацији", додао је Лавров.
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