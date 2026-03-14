Оштре реакције на најављено ХВО окупљање код Дервенте: Недопустиво

Аутор:АТВ
14.03.2026
19:19
Коментари:0
Најава окупљања припадника 3. бојне 103. бригаде ХВО-а, изазвала је оштре реакције и осуду бројних удружења и представника институција у Републици Српској.
Поручују да величању усташке идеологије нема мјеста ни у Дервенти ни у било којој другој локалној заједници. Упућен је и позив МУП-у да спријечи провокације и постројавања на подручју града Дервента. Из Полицијске управе Добој је потврђено да им није пријављено јавно окупљање.
"Полицијски службеници су поступајући по информацијама које су се појавиле у јавности да ће 21. марта 2026. године у Модрану бити организовано обиљежавање годишњице формирања 3. бојне бригаде ХВО-а контактирали лице И.Ћ. које је на друштвеним мрежама подијелило позив за скуп, а које је полицијским службеницима изјавило је ове године планирано обиљежавање историјских датума хрватског народа дервентског краја, што подразумијева одржавање мисе и обилазак гробља, али да није планирано никакво постројавање јединица", саопштено је из МУП-а Републике Српске.
БиХ
Антииранска резолуција посвађала проиранско Сарајево
Недопустиво је да у Модран долазе и постројавају се војне формације које су извршиле злочине над српским становништвом у Дервенти.
"Окупљања, зборовања, постројавања јединица које су вршиле злочине на територији Републике Српске односно Дервенте нећемо дозволити по сваку цијену и видим да су институције Републике Српске реаговале и да су њихове изјаве такве да неће до тога доћи", рекао је Милован Гагић, предсједник предсједништва БОРС-а.
Најављено окупљање би представљало дубоко вријеђање успомена на српске жртве, као и на погинуле борце и полицајце, кажу из Удружења ветерана „Гарда Пантери“.
ПЕТАР ЦВИЈЕТИНОВИЋ, предсједник Удружења ветерана „Гарда Пантери“
"Ми смо заједно са братским удружењима, Вукови са Вучијака, Вукови са Дрине, корпусна полиција и још 10 других удружења упутили један апел да се забрани постројавање припадника 103 бригаде ХВО. Та бригада је починила ратне злочине и суђено је њиховим људима за ратне злочине", рекао је Петар Цвијетиновић, предсједник Удружења ветерана "Гарда Пантери".
Институције Републике Српске под хитно морају да забране окупљање као и сваки сличан скуп који провоцира Србе, навела је предсједник Удружења жена жртава рата. Не смије се дозволити да становништво Дервенте поново доживљава трауме због сјећања на зло које су преживјели.
"Шта треба да раде становници Дервенте, они који су сахранили своје синове, онима којима је уништена имовина и нису се могли опоравити више од 20 година, шта треба да раде логораши који су били по разним логорима по Дервенти, треба ли да забораве клања и злочине", рекла је Божица Рајилић, предсједник Удружења жена жртава рата Републике Српске.
Република Српска неће дозволити величање идеологије и формација које су починиле тешке злочине против српског народа, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Док Хрватска забрањује обиљежавање дана српског страдања, док некажњено пролази рушење и скрнављење српских гробова, преварио се свако ко је очекивао да ћемо на својој земљи нијемо посматрати величање јединица које су нас убијале. На сваки покушај такве провокације, реаговаће државни органи Републике Српске", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Провокацију представља и плакат који садржи и обиљежја и симболику НДХ, али и изглед споменика који је изграђен у облику слова У.
Покушај окупљања осудила је и градска управа Дервента. Како су нагласили "свако може да жали своју жртву на достојанствен начин, али без провокација и подизања тензија у Дервенти".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч11
Република Српска
10 ч4
Република Српска
11 ч4
Република Српска
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму