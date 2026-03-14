Република Српска уводи велику новину у енергетици

Извор:

СРНА

14.03.2026

12:32

Коментари:

1
Фото: АТВ

Народна скупштина Републике Српске на наредној сједници требало би по хитном поступку да размотри Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о енергетици, којим се уводи нова дјелатност - складиштење електричне енергије.

Ова измјена долази као одговор на све веће потребе енергетског сектора, али и убрзан развој нових технологија у области производње и чувања електричне енергије.

У образложењу приједлога наводи се да важећи Закон о енергетици из 2009. године, као ни његове измјене из 2023. године, нису обухватиле ову дјелатност. Такође, складиштење електричне енергије није било третирано ни Законом о електричној енергији, због чега је оцијењено да је неопходно прецизније уредити ову област. Предложеним измјенама биће дефинисана и изузећа од обавезе прибављања дозволе за складиштење електричне енергије.

"Измјене овог акта потребно је усвојити и да се уреде изузећа од прибављања дозволе за складиштење, јер важећим законом из 2009. године, као и његовим измјенама и допунама из 2023. године, није обрађена ова дјелатност, коју није третирао ни Закон о електричној енергији", наводи се у образложењу приједлога измјена овог закона.

Из Министарства енергетике и рударства Српске, које је предлагач наведеног акта, навели су у образложењу да су измјене потребне и због експанзије производње електричне енергије коришћењем соларних панела, те складиштења струје помоћу батеријских система.

"Поред наведених измјена везаних за дјелатност складиштења електричне енергије, измјенама је прописана могућност да Народна скупштина одреди пројекат од посебног значаја за Српску", наводи се у образложењу овог акта којим се, између осталог, дефинишу дјелатности у енергетском сектору.

Осамнаеста редовна сједница Народне скупштине Републике Српске, на којој ће се разматрати овај приједлог закона, заказана је за уторак, 17. марта у Бањалуци. На дневном реду сједнице налази се укупно 18 тачака.

