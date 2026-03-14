Брисачи вам остављају мрље? Прво пробајте овај трик прије него што купите нове

Аутор:АТВ
14.03.2026
12:21
Коментари:0
Готово сваки возач је доживио исту ситуацију. Укључите брисаче током кише, а умјесто чистог вјетробранског стакла појаве се размазане линије, мрље или прескакање метлица.
Прва помисао обично је јасна - брисачи су истрошени и морају да се замијене.
Међутим, у великом броју случајева узрок проблема уопште није оштећена гума брисача, већ слој прљавштине који се током времена накупља на метлицама и стаклу.
Добра вијест је да постоји једноставан трик који траје свега неколико минута, а може значајно побољшати рад брисача.
Иако брисачи споља могу изгледати потпуно исправно, овај танак слој прљавштине може спријечити да гума равномјерно належе на ветробранско стакло.
Због тога долази до:
Прије него што одлучите да купите нове брисаче, покушајте темељно чишћење метлица.
У многим случајевима разлика ће бити одмах примјетна.
Ипак, постоје ситуације када чишћење неће помоћи.
Брисаче треба замијенити ако приметите:
У таквим случајевима гума је већ истрошена и замјена је најбезбједније рјешење.
Стручњаци обично препоручују да се брисачи мењају отприлике једном годишње, иако њихов век трајања може бити краћи ако је аутомобил често:
Многи возачи заборављају да на рад брисача утиче и квалитет течности за прање стакла.
Јефтине или неквалитетне течности често остављају масни филм, због чега брисачи лошије раде и стварају мрље.
Зато је препоручљиво користити течност која је прилагођена годишњем добу.
Такође је добро повремено провјерити да ли млазнице равномјерно распршују течност по стаклу.
Брисачи не би требало да се користе на потпуно сувом ветробранском стаклу.
Када нема воде или течности за прање, гума се брже троши и може доћи до оштећења метлица.
Мрље на вјетробрану не значе увијек да су брисачи за бацање.
У многим случајевима довољно је темељно очистити гуму и стакло, а брисачи ће поново радити знатно боље.
То је брзо и практично решење које готово ништа не кошта, а може вам продужити вијек брисача и побољшати видљивост током вожње.
Ако, међутим, приметите да брисачи прескачу, шкргућу или имају оштећену гуму, тада је њихова замјена ипак најбоља и најбезбједнија опција, преноси Она.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
30
15
20
15
10
15
01
15
00
Тренутно на програму