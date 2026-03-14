Logo
Large banner

Трамп смијенио Гренела

Аутор:

АТВ

14.03.2026

12:12

Коментари:

0
Ричард Гренел
Фото: Tanjug/AP

Ричард Гренел, близак сарадник америчког предсједника Доналда Трампа, напушта позицију директора Центра Џон Ф. Кенеди након више од годину дана на челу ове респектабилне културне институције.

Током његовог мандата центар је био у средишту бројних контроверзи, укључујући одлазак запослених, отказивање наступа умјетника и нагли пад продаје улазница.

Промјену на челу центра потврдио је сам Трамп, који је на друштвеној мрежи "Truth Social" објавио да би Гренела, уз одобрење одбора директора, могао наслиједити Мат Флок, потпредсједник одговоран за управљање објектима.

У истој објави, Трамп је представио рендере планиране реконструкције комплекса, чија би реализација требала почети у јулу и трајати двије године, наводи "Washington Post".

- Гренел је изврсно координирао различите дијелове центра током прелазног периода и желим му се захвалити на изванредном раду - поручио је Трамп.

Гренел, који је раније обављао функције америчког амбасадора у Њемачкој и вршиоца дужности директора Националне обавјештајне службе, именован је за директора центра након повратка Трампа у Бијелу кућу, када је проведена широка кадровска реорганизација у управи институције.

У фебруару 2025. године дошло је до замјене већине чланова управног одбора, а Трамп је преузео позицију предсједника одбора.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Ričard Grenel

Америка

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner