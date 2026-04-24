Старински сок је хит за мршављење: Пијте га сваког дана да бисте убрзали метаболизам

Истраживања показују да свакодневно испијање чаше сока од црне зове може да убрза метаболизам, поправи рад цријева и помогне у контроли тјелесне тежине.
Чаша сока дневно и цријева почињу да раде у вашу корист. Најновије истраживање објављено у престижном часопису Нутриентс показује да редовно пијење сока од црне зове може реално да побољша стање цријевне микрофлоре и убрза метаболизам. А то значи једно - лакшу контролу тјелесне масе.
Научници су приметили да се већ након недјељу дана свакодневног конзумирања око 350 мл сока од црне зове мења састав цријевних бактерија, а организам се боље носи са глукозом. Штавише, црна зова може да подржи и процес сагоријевања масти.
Иако се тамнољубичасти плодови црне зове годинама доводе у везу са јачањем имунитета, истраживачи са Washington Стате University истичу да је њихов потенцијал много већи и још увијек недовољно цењен. У њиховом експерименту учествовало је 18 особа са прекомерном телесном тежином које су током недељу дана пиле сок од црне зове или плацебо сличног укуса и боје. Разлике у функционисању организма биле су очигледне.
"Црна зова је потцењено воће, и са трговинског и са нутритивног становишта. Тек почињемо да увиђамо његов значај за здравље човјека, а резултати су веома обећавајући", рекао је коаутор студије Патрик Солверсон.
Истраживачи су приметили јасне промјене у цријевима особа које су пиле сок од црне зове. У њиховом микробиому повећао се број "добрих" бактерија, између осталог фирмикута и актинобактерија, а смањио се број оних које се сматрају мање повољним за здравље, попут бактероидета. Таква "револуција" у цревима није остала без утицаја на цео организам. Метаболизам се побољшао.
То је нарочито важно, јер се и раније знало да здрава цревна микрофлора игра кључну улогу у апсорпцији хранљивих састојака. У овој студији ефекти су били конкретни - код учесника који су пили сок од црне зове, ниво глукозе у крви опао је у просјеку за 24 одсто, што значи да се њихов организам ефикасније носио са шећером након оброка. Уз то, дошло је и до деветопроцентног пада нивоа инсулина, што је знак да је регулација шећера у организму почела да функционише ефикасније.
Код особа које су редовно пиле сок од црне зове, научници су приметили још нешто. Организам је почео ефикасније да сагоријева масти, како послије оброка богатих угљеним хидратима, тако и током физичке активности. По мишљењу истраживача, кључну улогу ту имају антоцијанини, природни биљни пигмети којих у црној зови има изузетно много. Управо они показују противупално, противдијабетичко и антибактеријско деловање.
Иако антоцијанине налазимо и у другом бобичастом воћу, њихова концентрација је обично знатно нижа. За поређење, да бисмо организму обезбиједили оволико ових једињења колико има у 180 мл сока од црне зове, морали бисмо сваког дана да поједемо чак четири чаше купина, пише Мондо
Истраживачи најављују да је ово тек почетак. Планирају нова, дужа истраживања са већим бројем учесника, како би проверили како сок од црне зове делује у различитим старосним групама, као и код жена и мушкараца. Како су истакли, досадашњи резултати потврђују биолошку активност антоцијанина садржаних у соку од црне зове, нарочито у контексту здравља црева и гојазности. Наглашавају, међутим, да су потребне даље анализе како би се процијенили дугорочни ефекти ових промјена.
