Правило 3-3-3 топи килограме брзински, а имаћете и здравије навике

23.04.2026 10:33

Фото: Pexel/ Beyzaa Yurtkuran

Многи га зову малим триком за велике промјене, јер правило 3-3-3 скида килограме, а и навикава вас да здраво живите.

Уколико желите да се ослободите вишка килограма, можда је вријеме да испробате правило 3-3-3. То је лако запамтљив приступ мршављењу, заснован на три кључне навике: правилној исхрани, хидратацији и свакодневној вјежби.

Правило 3-3-3 је заправо прилично једноставно: једите три уравнотежена оброка дневно, попијте три флаше воде до средине поподнева и будите активни три сата дневно. Ако се придржавате ових правила, резултати мршављења и бољи осјећај уопште ће услиједити.

1. Три уравнотежена оброка дневно

Заборавите на прескакање оброка или стално грицкање – фокусирајте се на три специфична, хранљива оброка. Доручак, ручак и вечера треба да садрже комбинацију протеина, здравих масти и влакана како бисте били сити и стабилизовали ниво шећера у крви.

2. Три флаше воде до средине поподнева

Хидратација игра велику улогу у метаболизму и укупном нивоу енергије. Препоручује се пити око 1,5 до 2 литра воде – идеално распоређено од јутра до средине поподнева. Ово одржава тијело довољно хидрираним током цијелог дана, а истовремено избјегава прекомјерно пијење увече, што често резултира буђењем током ноћи ради одласка у тоалет.

3. Три сата дневно у покрету

Не морате да проведете три сата у теретани – овдје се рачуна било који облик кретања. Ходање, пењање уз степенице, обављање кућних послова, шетња пса или лагано истезање – све што није сједење се рачуна у ову квоту.

Циљ је да смањите вријеме проведено у статичном положају и подстакнете тијело да се природно креће током дана. Управо ова врста свакодневне активности има велики утицај на здравље и тјелесну тежину на дужи рок, пише Супержена

Правило 3-3-3 не обећава брза чуда, али нуди одржив и реалан начин за губитак тежине и усвајање здравијих навика, без стреса и осјећаја ускраћености. Зато га многи већ називају малим триком за велике промјене.

