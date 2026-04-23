Спреј за нос обнавља мозак: Научници успјели да преокрену упалу и губитак памћења

Истраживачи су утврдили да нова врста терапије која делује преко носа успјешно смањује упале у мозгу и обнавља когнитивне функције код старих лабораторијских мишева.
Иако је пут до примјене код људи још увијек пред нама, ово откриће представља значајан корак у борби против старења мозга.
Научници су направили важан напредак у разумијевању процеса старења мозга. Експериментални назални спреј успио је да обнови памћење и когнитивне способности код старих мишева. Студија је објављена у часопису "Journal of Extracellular Vesicles (2026)", а истраживачи су са "Texas A&M University" (Texas A&M University Naresh K. Vashisht College of Medicine).
Истраживање се заснива на примјени екстрацелуларних везикула – сићушних пакета које ћелије користе за међусобну комуникацију, а које су добијене из људских матичних ћелија. Ове честице су унијете у организам кроз нос, што им омогућава да релативно директно стигну до мозга.
Резултати су били изузетни: већ након кратког периода дошло је до значајног побољшања функције памћења и општег стања мозга. Ефекти су се задржали месецима.
Један од главних узрока когнитивног пада током старења јесте хронична упала у мозгу. Управо на том пољу ова терапија показује највећи потенцијал.
Назални спреј је значајно смањио неуроинфламацију – процес који оштећује неуроне и нарушава њихову комуникацију. Истовремено, побољшана је функција митохондрија, енергетских фабрика ћелија, што је допринело опоравку можданих функција.
Здравље
Спреј за нос лијечи депресију?
Један од аутора студије објашњава: „Показујемо да старење мозга може да се преокрене.“ Он додаје да би овај приступ могао да помогне људима да остану ментално оштри и друштвено активни.
У експериментима, мишеви који су примили терапију показали су значајно боље резултате у тестовима памћења у поређењу са нетретираним јединкама. Понашање животиња се такође побољшало – били су активнији, боље су препознавали окружење и реаговали сличније младим, здравим мишевима.
Ови резултати указују да третман не утиче само на један аспект мозга, већ на читав когнитивни систем. Иако је истраживање рађено на животињама, његове импликације су значајне за болести попут Алцхајмерове деменције.
Научници истичу да тренутне терапије углавном само успоравају напредовање болести, али не могу да преокрену оштећења. Овај нови приступ делује на основне механизме – смањује упалу, побољшава ћелијску функцију и потенцијално обнавља оштећене неуронске мреже.
Здравље
Људи несвјесно упадају у зачарани круг: Све већа злоупотреба спрејева за нос
Упркос обећавајућим резултатима, научници наглашавају да је ово тек рана фаза истраживања. Терапија још увијек није тестирана на људима, а пут до клиничке примјене може потрајати годинама. Потребна су додатна испитивања како би се утврдила безбједност, оптималне дозе и дугорочни ефекти.
Како истраживачи истичу, пут ка примени код људи тек почиње, али резултати дају снажан разлог за оптимизам. Ако се потврде и код људи, једноставан назални спреј могао би у будућности постати један од кључних алата у борби против деменције и когнитивног пада.
