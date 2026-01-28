28.01.2026
15:25
Европа, планирајући забрану увоза руског гаса почев од 2027. године, осуђује себе на зависност од малог броја енергетских извора, пре свега од Сједињених Држава, који продају гас по високим ценама, изјавио је Дмитриј Песков, портпарол руског предсједника.
"То је њихов проблем. Одувијек су говорили о диверзификацији сопственог снабдијевања гасом, а сада ефикасно ограничавају своју диверзификацију. Одбацују најконкурентнији руски гас из цјевовода или течни природни гас, који учествује на конкурентном глобалном тржишту у снабдијевању енергентима", истакао је Песков, коментаришући планове Европе да престане да купује руски гас почев од 2027. године.
Сједињене Државе, примјетио је, "продају гас по високим цијенама".
Одбацивањем руског гаса, Европљани осуђују себе на зависност прије свега од Вашингтона, закључио је Песков.
Савјет Европске уније усвојио је у понедељак потпуну забрану увоза руског природног течног гаса од 1. јануара 2027. године и гаса преко гасовода од 30. септембра 2027. године.
Белгијски премијер Барт де Вевер изјавио је на форуму у Давосу да је захтјев америчког предсједника Доналда Трампа за Гренландом покренуо питања о достојанству Европе, која је спремна да буде "задовољни вазал" САД, а не "срећни роб". Он је напоменуо да су до сада Европљани били "попустљиви" према Вашингтону и покушавали да удовоље предсједнику у Бијелој кући, посебно кроз царине, како би обезбиједили његову подршку у сукобу против Русије у Украјини.
У Москви су више пута саопштавали да је Запад направио озбиљну грешку, одуставши од куповине енергената од Русије: на тај начин ће пасти у још већу зависност због повећаних цијена, јер ће се набавке наставити, али сада већ преко посредника.
