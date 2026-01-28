Logo
ЕУ први пут разматра посебну визу за возаче камиона: Да ли се назире крај агоније

Извор:

Блиц

28.01.2026

13:04

камиони из србије блокирали границе
Фото: Tanjug / AP

Европска унија први пут ће на институционалном нивоу отворити питање дугорочног боравка у Шенгену за професионалце који због посла морају да се крећу између више држава чланица, а међу њима су и професионални возачи из трећих земаља који тренутно блокирају теретне прелазе.

Ова визна стратегија, према првим информацијама, биће сутра објављена у Бриселу.

У радном документу Европске комисије, а који представља основу за израду нове ЕУ визне стратегије, предвиђено је покретање стратешке расправе о изузецима од правила 90/180 дана, управо због економских губитака и поремећаја на јединственом тржишту, односно апела превозника.

Возачи наведени као проблематична категорија

У документу се даље наводи се да је неопходно размотрити боравке у Шенгенском простору дуже од укупно 90 дана, под условом да се не прекорачи 90 дана у појединачној држави чланици, односно да се направи изузеће.

Као примјери су наведени возачи камиона и други професионалци који раде за компаније са сједиштем у ЕУ, а чије пословање зависи од сталне мобилности између држава чланица.

Тиме је, први пут, проблем са којим се годинама суочавају превозници из БиХ, Србије и региона формално препознат као питање конкурентности ЕУ.

Тек почиње дуг процес

Ово пак не значи да је проблем ријешен. Документ не предвиђа тренутну промјену прописа, због чега ће бити потребни и даљи кораци, односно дијалог између домаћих и институција ЕУ.

Многи стручњаци оцјењују да је ово јасан сигнал да су упозорења превозника била оправдана. Дуготрајни застоји, депортације возача и ограничења боравка не погађају само превознике из трећих земаља, већ директно угрожавају ланце снабдијевања унутар ЕУ.

Према ранијим процјенама, због проблема са режимом боравка професионалних возача, економска штета за европску привреду мјери се и до 100 милиона евра дневно, што је очигледно постало неодрживо и за саме чланице ЕУ.

У документу се јасно наводи да је циљ нове визне политике да олакша пословање и очува конкурентност ЕУ, али и да се притом не угрозе безбједносни стандарди и миграциона политика.

(Блиц)

