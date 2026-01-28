Искра (43) отела сина испред вртића, полиција трага за њима: "Опасна је по себе и друге"

Извор:
Берлинска полиција трага за Искром Павлиновом Дановом (43) и њеним сином Ериком Леонардом Рајаном Дановим (7), који се воде као нестали од понедељка ујутру.
Према саопштењу полиције, мајка је са дјететом нестала око 8.40 часова, након што је дјечака чекала испред вртића. Након тога, њих двоје су се удаљили у непознатом правцу, а од тада им се губи сваки траг. Тачна локација нестанка у Берлину није објављена
Полиција упозорава да је ситуација посебно осјетљива и потенцијално опасна. Искра Павлинова Данова тренутно нема старатељство над дјететом, а надлежни наводе да постоје озбиљне сумње да се налази у стању тешке менталне кризе. Не искључује се могућност да представља опасност по себе или друге.
Нестала жена је висока између између 160 и 170 центиметара, говори њемачки језик и посљедњи пут је виђена у тамноплавој зимској јакни. За сада нема додатних информација о њеном кретању или мјесту боравка.
Седмогодишњи Ерик Леонард Рајан Данов висок је око 120 центиметара, има кратку смеђу косу и у тренутку нестанка био је обучен у светле фармерке, плаво-жути џемпер, светлоплаву јакну и на глави капу.
Берлинска полиција објавила је фотографије мајке и дјетета и апеловала на грађане да, уколико имају било какве информације или уоче нестале особе, одмах контактирају надлежне службе.
Тренутно на програму