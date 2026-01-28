Logo
Рекордни топлотни талас захватио Аустралију, букте шумски пожари

Извор:

Спутник Србија

28.01.2026

10:04

ватра
Фото: АТВ

Рекордни топлотни талас захватио је југоисток Аустралије пети дан заредом, изазивајући шумске пожаре и велике поремећаје у електроенергетској мрежи.

Топлотни талас је посебно озбиљан у Викторији, другој најнасељенијој држави Аустралије, гдје се биљеже највише температуре од шумских пожара "Црне суботе" 2009. године, када су погинуле 173 особе, преноси Ројтерс.

Власти су навеле да се топлотни талас вјероватно неће смирити до викенда.

"Сада смо у петом дану интензивног топлотног таласа у Викторији и почињемо да видимо посљедице. Упозорење на екстремне врућине и даље је на снази, а очекујемо укупно осам дана јаког до екстремног интензитета топлотног таласа", рекао је комесар за ванредне ситуације Викторије, Тим Вибуш.

Нова година Аустралија ватромет

Свијет

Аустралија обиљежила почетак 2026. године

Метеоролог Аустралијског бироа за метеорологију Дејвид Крок изјавио је да је врућина узрокована климатским промјенама и описао је температуре као "веома необичне".

"Озбиљност овог топлотног таласа упоредива је са јануарским топлотним таласом из 2009. и 1939. године. Подаци показују дугорочно повећање учесталости и интензитета топлотних таласа, посебно од 2000. године због климатских промена", додао је Крок.

У Викторији је јуче оборен низ температурних рекорда, са око 20 метеоролошких станица које су забиљежиле или рекорде свих времена, или пад јануарских рекорда.

Градови у региону Мали достигли су максималну температуру од 48,9 степени Целзијуса, што је највиша температура икада забиљежена у држави.

У средишњој Викторији услови су се данас делимично смирили, док су у горњем западном региону државе Нови Јужни Велс и југозападној Квинсленд области температуре и даље прелазиле 48 степени до касног поподнева.

Око 11.000 објеката било је без струје у Викторији, у поређењу са 105.000 дан раније.

Музети Ђоковић

Тенис

Ђоковић: Данас сам требао бити поражен, хвала Богу

Ватрогасци се боре са шест великих пожара, од којих су три ван контроле.

Пожар на реци Карлајл у региону Отвејс захватио је више од 11.000 хектара и уништио је најмање 16 зграда.

"Овај пожар је далеко од завршетка. На почетку смо лета. Видећемо поновну појаву ветрова много пре него што се пожар потпуно обузда", рекао је главни ватрогасни службеник Викторије, Крис Хардман.

Многе заједнице и даље се опорављају од великих шумских пожара на почетку јануара, такође изазваних јаким топлотним таласом.

До сада је изгубљено више од 400 домова и око 400.000 хектара земљишта.

(спутник србија)

Тагови:

Аустралија

шумски пожар

Рекордни топлотни талас

