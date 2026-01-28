Погинуо познати политичар у паду авиона, огласио се и премијер

Извор:
Замјеник главног министра индијске најбогатије савезне државе Махараштра, Аџит Павар, погинуо је у сриједу заједно са још четири особе, када се чартер авион запалио и срушио, саопштио је регулатор за цивилно ваздухопловство.
Павар, који је потицао из једне од најутицајнијих политичких породица, путовао је у свој родни крај како би учествовао у кампањи за локалне изборе, пренијели су медији.
У авиону типа Леарјет 45 налазила су се и два члана његовог особља, као и два члана посаде, саопштила је Генерална дирекција за цивилно ваздухопловство.
Plane carrying Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar crashes while landing in Baramati#AjitPawar pic.twitter.com/0yRf686m8u— छोटू डॉन (@chotu_donn_2) January 28, 2026
Нико од путника у летелици није преживио", наводи се у првом саопштењу.
Власник авиона, компанија ВСР Гроуп са сједиштем у Њу Делхију, није одмах одговорила на захтев за коментар. Узрок пада авиона за сада није познат, наводи Реутерс.
Видео-снимци приказују дим који се уздиже из запаљених дијелова олупине авиона, разбацаних по отвореном пољу.
"У почетку је био у пламену, а затим се догодило још четири или пет експлозија", рекао је неименовани свједок за новинску агенцију АНИ, након што је видио како се авион срушио и експлодирао.
More visuals from the site of the plane crash accident in Baramati of Maharashtra where Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar along with four others were killed. pic.twitter.com/Z7rqfZjcDv— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 28, 2026
Додао је да је ватра била превише снажна да би било кога могли да извуку.
Павар је подржавао партију премијера Нарендре Модија у државној влади, предводећи фракцију која се 2023. године одвојила од опозиционе Националистичке конгресне партије.
У објави на мрежи X, Моди је рекао да је Паварова смрт "шокантна и тужна".
Shri Ajit Pawar Ji was a leader of the people, having a strong grassroots level connect. He was widely respected as a hardworking personality at the forefront of serving the people of Maharashtra. His understanding of administrative matters and passion for empowering the poor and… pic.twitter.com/mdgwwGzw4R— Narendra Modi (@narendramodi) January 28, 2026
Медији наводе да је Паваров авион, који је полетио из финансијске престонице Мумбаја, покушао да изврши принудно слијетање у породичном упоришту Барамати, удаљеном 250 километара, гдје је требало да учествује у изборној кампањи.
