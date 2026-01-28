Logo
Погинуо познати политичар у паду авиона, огласио се и премијер

Телеграф

28.01.2026

08:48

У паду авиона погинуо индијски политичар
Замјеник главног министра индијске најбогатије савезне државе Махараштра, Аџит Павар, погинуо је у сриједу заједно са још четири особе, када се чартер авион запалио и срушио, саопштио је регулатор за цивилно ваздухопловство.

Павар, који је потицао из једне од најутицајнијих политичких породица, путовао је у свој родни крај како би учествовао у кампањи за локалне изборе, пренијели су медији.

У авиону типа Леарјет 45 налазила су се и два члана његовог особља, као и два члана посаде, саопштила је Генерална дирекција за цивилно ваздухопловство.

Нико од путника у летелици није преживио", наводи се у првом саопштењу.

Узрок пада авиона за сада није познат

Власник авиона, компанија ВСР Гроуп са сједиштем у Њу Делхију, није одмах одговорила на захтев за коментар. Узрок пада авиона за сада није познат, наводи Реутерс.

Видео-снимци приказују дим који се уздиже из запаљених дијелова олупине авиона, разбацаних по отвореном пољу.

"У почетку је био у пламену, а затим се догодило још четири или пет експлозија", рекао је неименовани свједок за новинску агенцију АНИ, након што је видио како се авион срушио и експлодирао.

Додао је да је ватра била превише снажна да би било кога могли да извуку.

Павар подржавао партију премијера Нарендре Модија

Павар је подржавао партију премијера Нарендре Модија у државној влади, предводећи фракцију која се 2023. године одвојила од опозиционе Националистичке конгресне партије.

У објави на мрежи X, Моди је рекао да је Паварова смрт "шокантна и тужна".

Медији наводе да је Паваров авион, који је полетио из финансијске престонице Мумбаја, покушао да изврши принудно слијетање у породичном упоришту Барамати, удаљеном 250 километара, гдје је требало да учествује у изборној кампањи.

(Телеграф)

Аџит Павар

Индија

pao avion

