Премијерка "јасна": Данска неће уступити територију Гренланда САД

Данска премијерка Мете Фредериксен изјавила је да ће та земља "учинити све" да постигне споразум са Сједињеним Америчким Државама у вези са Гренландом, осим уступања територије.
Фредериксен је за јавни сервис Њемачке АРД, на питање да ли постоји могућност да САД добију територију Гренланда одговорила негативно, наводећи да је то "незамисливо".
Она је истакла да је, оног дана када се направе компромиси о основним стубовима демократије, све готово.
Фредериксен је одбила да коментарише садржај разговора који су почели са САД, наводећи да се "никад не зна" колико ће преговори трајати.
"Али паралелно са разговорима које тренутно водимо са Американцима, ми Европљани морамо схватити да је стари свјетски поредак нестао. Не вјерујем да ће се вратити. Стога је за нас Европљане најважније да се фокусирамо на поновно наоружавање", истакла је Фредериксен, преноси "Шпигл".
Амерички предсједник Доналд Трамп најавио је више пута да САД желе да припоје Гренланд из "безбједносних разлога".
