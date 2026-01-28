Стопа смртности од рака плућа у ЕУ опада, разлог је престанак пушења

Извор:
28.01.2026
Стопа смртности од рака плућа у Европској унији (ЕУ) наставља да опада и код жена и код мушкараца, а престанак пушења се и даље сматра кључним фактором у побољшању стопе преживљавања, кажу научници. „Рак плућа остаје водећи узрок смрти од рака код мушкараца и жена у ЕУ“, каже Карло Ла Векија, шеф истраживачке групе на Универзитету у Милану.
Док је стопа смртности међу мушкарцима опадала од 1990-их, међу женама је наставила да расте све до 2010-их. Према прогнози истраживачког тима, ове године ће бити 23 смртних случајева од рака плућа на 100.000 становника међу мушкарцима и 12 међу женама.
Пушење је кључни фактор у смртности од рака, показују резултати студије, рекао је Ла Векија у саопштењу Европског друштва за медицинску онкологију. „Смањење конзумирања дувана остаје камен темељац превенције рака плућа, а такође игра важну улогу у спријечавању других врста рака, попут рака панкреаса.“
Здравија исхрана и медицински напредак такође доприносе побољшању стопе преживљавања. Уз неколико изузетака, стопе смртности опадају и код других врста рака.
Узимајући у обзир све врсте рака заједно, истраживачи предвиђају стопу смртности од 114 на 100.000 мушкараца у ЕУ 2026. године, што је смањење од осам процената у поређењу са периодом 2020-2022.
За жене се предвиђа да ће стопа смртности бити 75 на 100.000 у 2026. години, што је смањење од шест процената. Једини изузетак је рак панкреаса код жена, гдје је стопа смртности повећана за један проценат у поређењу са 2020-2022. годином, и сада износи шест на 100.000. Иако стопе смртности опадају, апсолутни број случајева расте због старења становништва.
