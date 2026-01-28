Logo
Large banner

Стопа смртности од рака плућа у ЕУ опада, разлог је престанак пушења

Извор:

Индекс

28.01.2026

07:43

Коментари:

0
Стопа смртности од рака плућа у ЕУ опада, разлог је престанак пушења

Стопа смртности од рака плућа у Европској унији (ЕУ) наставља да опада и код жена и код мушкараца, а престанак пушења се и даље сматра кључним фактором у побољшању стопе преживљавања, кажу научници. „Рак плућа остаје водећи узрок смрти од рака код мушкараца и жена у ЕУ“, каже Карло Ла Векија, шеф истраживачке групе на Универзитету у Милану.

Док је стопа смртности међу мушкарцима опадала од 1990-их, међу женама је наставила да расте све до 2010-их. Према прогнози истраживачког тима, ове године ће бити 23 смртних случајева од рака плућа на 100.000 становника међу мушкарцима и 12 међу женама.

Пушење као кључни фактор

Пушење је кључни фактор у смртности од рака, показују резултати студије, рекао је Ла Векија у саопштењу Европског друштва за медицинску онкологију. „Смањење конзумирања дувана остаје камен темељац превенције рака плућа, а такође игра важну улогу у спријечавању других врста рака, попут рака панкреаса.“

илу-цигарете-07102025

Здравље

Пушачи који одбаце дуван, осјећају повећану осјетљивост на бол, тврде научници

Здравија исхрана и медицински напредак такође доприносе побољшању стопе преживљавања. Уз неколико изузетака, стопе смртности опадају и код других врста рака.

Позитивни трендови за већину врста рака

Узимајући у обзир све врсте рака заједно, истраживачи предвиђају стопу смртности од 114 на 100.000 мушкараца у ЕУ 2026. године, што је смањење од осам процената у поређењу са периодом 2020-2022.

За жене се предвиђа да ће стопа смртности бити 75 на 100.000 у 2026. години, што је смањење од шест процената. Једини изузетак је рак панкреаса код жена, гдје је стопа смртности повећана за један проценат у поређењу са 2020-2022. годином, и сада износи шест на 100.000. Иако стопе смртности опадају, апсолутни број случајева расте због старења становништва.

(индекс)

Подијели:

Тагови:

пушење

цигарета

Европска унија

рак плућа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Да ли ће бити забрањено пушење у затвореном?

Република Српска

Да ли ће бити забрањено пушење у затвореном?

2 д

3
Električna cigareta, vejp, pušač

Друштво

Опасније од пушења: Погледајте шта се дешава вашем тијелу након "вејпа"

4 д

0
Како ће забрана пушења утицати на угоститељске објекте?

Друштво

Како ће забрана пушења утицати на угоститељске објекте?

1 мј

0
Забрана пушења у Српској: Када која одредба ступа на снагу

Друштво

Забрана пушења у Српској: Када која одредба ступа на снагу

1 мј

0

Више из рубрике

Пожар у болници, више повријеђених, пацијент ухапшен

Свијет

Пожар у болници, више повријеђених, пацијент ухапшен

1 ч

0
Турска плани да с војском уђе у Иран: Да ли је ово знак да рат само што није почео?

Свијет

Турска плани да с војском уђе у Иран: Да ли је ово знак да рат само што није почео?

1 ч

0
Проговорио бивши шеф: Откривена "велика тајна" Такера Карлсона

Свијет

Проговорио бивши шеф: Откривена "велика тајна" Такера Карлсона

1 ч

0
Трамп амерички предсједник

Свијет

Трамп повукао црвену линију: Ако он преузме Владу, без америчке помоћи

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

59

Трећи дан блокаде граничних прелаза за теретњаке због нових правила ЕУ

08

53

Ко све добија више новца: Студентске стипендије расту са 200 на 300 КМ

08

53

Захарова: НАТО у паници, јер нема коме да се жали због Гренланда

08

48

Погинуо познати политичар у паду авиона, огласио се и премијер

08

44

Американци масовно бришу ТикТок због нових услова

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner