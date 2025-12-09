Пушачи који одбаце дуван, осјећају повећану осјетљивост на бол, тврде научници

Извор:
СРНА
09.12.2025
18:30
Коментари:0
Пушачи који одбаце дуван осјећају повећану осјетљивост на бол током апстиненције, показују резултати новог истраживања у Кини.
Жиђие Лу из Болнице Минханг Универзитета Фудан и Каи Веи из Болнице за хирургију у Шангају предводили су тим стручњака који су истражили мождану активност која повезује апстиненцију од никотина и осјетљивост на бол.
Они су открили да је 30 апстиненцијалних пушача имало измијењено функционисање одређених области мозга и повећану осјетљивост на бол и потребу за већим ублажавањем бола након операција у поређењу са 30 непушача.
Здравље
Само једна намирница има моћ да препороди пушаче: Одлична за срце и крвне судове
Што је дуже апстиненција трајала, то су они били осјетљивији на бол, што је било повезано са одређеном регијом мозга, преноси веб сајт "Медикал експрес".
Уочено је да је овај ефекат био ограничен на одређени временски период, што подржава претходне налазе да осјетљивост на бол може да се врати на нормалан ниво када апстиненција траје три мјесеца.
Здравље
Знате ли шта су кокичаста плућа? Болест опаснија него што мислите
Научници су већ почели да истражују ефикасније механизме и средства за ублажавање болова код апстинентних пушача, као и терапије које у периоду апстиненције представљају замјену за никотин.
Здравље
5 ч0
Здравље
7 ч1
Здравље
8 ч0
Здравље
11 ч0
Најновије
Најчитаније
18
42
18
34
18
30
18
25
18
21
Тренутно на програму