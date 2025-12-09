Logo
Пушачи који одбаце дуван, осјећају повећану осјетљивост на бол, тврде научници

Извор:

СРНА

09.12.2025

18:30

Фото: pexels/Irina Iriser

Пушачи који одбаце дуван осјећају повећану осјетљивост на бол током апстиненције, показују резултати новог истраживања у Кини.

Жиђие Лу из Болнице Минханг Универзитета Фудан и Каи Веи из Болнице за хирургију у Шангају предводили су тим стручњака који су истражили мождану активност која повезује апстиненцију од никотина и осјетљивост на бол.

Они су открили да је 30 апстиненцијалних пушача имало измијењено функционисање одређених области мозга и повећану осјетљивост на бол и потребу за већим ублажавањем бола након операција у поређењу са 30 непушача.

Цигарета / Илустративна фотографија

Здравље

Само једна намирница има моћ да препороди пушаче: Одлична за срце и крвне судове

Што је дуже апстиненција трајала, то су они били осјетљивији на бол, што је било повезано са одређеном регијом мозга, преноси веб сајт "Медикал експрес".

Уочено је да је овај ефекат био ограничен на одређени временски период, што подржава претходне налазе да осјетљивост на бол може да се врати на нормалан ниво када апстиненција траје три мјесеца.

pluca pixabay

Здравље

Знате ли шта су кокичаста плућа? Болест опаснија него што мислите

Научници су већ почели да истражују ефикасније механизме и средства за ублажавање болова код апстинентних пушача, као и терапије које у периоду апстиненције представљају замјену за никотин.

naučnici

otkriće

pušenje

pušači

