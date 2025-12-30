Logo
Откривена два нова подтипа мултипле склерозе уз помоћ вјештачке интелигенције

Извор:

Б92

30.12.2025

15:52

Коментари:

0
Фото: СРНА

Научници су уз помоћ вјештачке интелигенције (АИ) идентификовали два нова биолошка подтипа мултипле склерозе, што би могло да отвори пут персонализованим третманима и бољим исходима за пацијенте, објављено је у часопису "Браин".

Истраживање је обухватило 600 пацијената и комбиновало тест крви на протеин серумски лаки ланац неурофиламента (сНфЛ) и МРИ скенирање мозга, а податке је анализирао алгоритам машинског учења "СуСтаИн", пише Гардијан.

Откривена су два подтипа: рани сНфЛ, код којег долази до високог нивоа протеина у раној фази болести и брзе појаве можданих лезија, и касни сНфЛ, код којег се оштећења мозга јављају спорије и прије него што се повећа ниво протеина.

Истраживачи оцјењују да би ово откриће могло да омогући љекарима прецизније праћење пацијената и ранију примјену циљане терапије.

Главни аутор студије, Арман Ешаги, рекао је да подтипови засновани на биологији болести пружају бољи увид од клиничких класификација заснованих на симптомима.

Експерти Друштва за мултиплу склерозу оцењују откриће као "узбудљиво" и истичу да би оно могло да унапреди развој нових, персонализованих третмана за пацијенте широм света.

Тагови:

laboratorija

multipla skleroza

Коментари (0)
