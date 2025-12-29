Logo
Да ли је боље узимати витамине прије или послије јела?

29.12.2025

14:08

Коментари:

0
Фото: Natallia/Pexels

Витамини и минерали су супстанце неопходне за нормално функционисање нашег тијела.

Они су одговорни за правилан ток свих његових процеса: од рада срца до раста косе. Да би сви витамини били корисни, важно је запамтити неколико кључних ствари.

Прво, морају се правилно комбиновати тако да само појачавају једни друге, а не обрнуто. Друго, свака група витамина и минерала има своје оптимално вријеме уноса, када ц́е корист за тијело бити максимална. Рећи ћемо вам зашто је за доручак боље узимати витамине Б, а прије спавања попити магнезијум и гвожђе.

Витамини А, Е, Д, К

Витамине растворљиве у мастима А, Е, Д и К тијело најбоље апсорбује када се узимају са храном која садржи масти. Тајна је у томе што, уласком у једњак, масти покрећу производњу жучи и ензима, који доприносе транспорту витамина у јетру и њиховој даљој преради. Добра вијест је да је чак и мала количина масти довољна да активира ово коло.

Калцијум

Калцијум, важан за здравље костију и зуба, генерално, не захтијева посебне режиме уноса. Али ако узимате више суплемената, имајте на уму да га не треба комбиновати са гвожђем и цинком, који могу да потисну калцијум у борби за ресурсе тијела. Између узимања ових витамина, боље је направити паузу од 1-1,5 сата. Ово вријеме ц́е бити сасвим довољно да не ометају једни друге у асимилацији.

Б витамини

Осим што учествују у основним животним процесима тијела, укључујући и ћелијски метаболизам, витамини Б могу се похвалити да нам пружају додатни подстицај енергије. Они стимулишу нервни систем, па је најбоље вријеме за витамине Б доручак. Ово ц́е вас одржати продуктивним током цијелог дана.

Магнезијум и гвожђе

Ове додатке је најбоље узимати увече или чак прије спавања. Зашто? Магнезијум (иако, наравно, све зависи од количине) може имати лаксативан ефекат - и дефинитивно није оно што бисте желели усред дана. У исто време, кофеин може да блокира дјеловање гвожђа, па ако пијете много кафе, треба одложити суплементацију за касније. Коначно, велике количине влакана могу ометати апсорпцију хранљивих материја из доручка, ручка и вечере.

Витамин Ц

Витамин Ц растворљив у води се може узимати у било које доба дана, али обавезно га попијте са чашом воде.

