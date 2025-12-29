Званично признат дијабетес типа 5

Извор:
Међународна федерација за дијабетес службено је признала дијабетес типа 5, мање познат, али озбиљан облик болести, према извјештају портала Сајенс Алерт.
Овај новооткривени тип повезан је с неухрањеношћу и разликује се од дијабетеса типа 1, 2 и 3.
Према информацијама, проблем код дијабетеса типа 5 настаје због недовољно развијеног панкреаса, што је резултат дуготрајног недостатка храњивих материја у раном животу.
Особе са овим обликом дијабетеса имају мањак инсулина, али њихово тијело није отпорно на њега, што значи да у неким случајевима није нужно да користе инсулинске инјекције, већ могу да узимају оралне лекове.
Међународна федерација за дијабетес позвала је и друге здравствене институције да званично признају овај тип дијабетеса који је ријетко истраживан, али се, ипак, вјерује да од њега болује до 25 милиона људи у свијету.
Дијабетес типа 5 први пут је описан 1955. на Јамајци.
Током седам деценија, научници су расправљали о томе да ли овај тип дијабетеса уопште постоји, а до данас се није дошло до договора о томе како га дијагностификовати, или лијечити.
- Разумијевање специфичних типова дијабетеса је од кључног значаја да се обезбиједи правилан третман", закључио је истраживач са Универзитета Ексетер, Крег Бил.
