Бугарска прелази на евро од 1. јануара, мишљења грађана подијељена

СРНА
29.12.2025
11:17
Бугарска ће од 1. јануара званично увести евро као националну валуту, чиме ће постати 21. чланица еврозоне, након што је ове године испунила све формалне критеријуме, укључујући инфлацију, буџетски дефицит, дугорочне каматне стопе и стабилност девизног курса.
Улазак у еврозону представља важан институционални и економски корак за земљу од 6,7 милиона становника, која је чланица Европске уније од 2007. године, преноси Ројтерс.
Поред замјене лева евром, Бугарска ће добити и мјесто у Савјету гувернера Европске централне банке, што јој омогућава директно учешће у доношењу одлука о монетарној политици.
За пословни сектор Бугарске, посебно за компаније које послују са иностранством, прелазак на евро доноси смањење трансакционих трошкова, укидање валутних конверзија и једноставније фактурисање.
Привредници истичу да ће нова валута повећати транспарентност цијена, олакшати трговину и унаприједити инвестициону атрактивност земље.
Неки грађани Бугарске су ипак забринути због могућег раста цијена и политичке нестабилности, нарочито након што је влада у Софији овог мјесеца поднијела оставку усред протеста против предложеног повећања пореза.
Истраживања јавног мњења показују да је друштво подијељено поводом усвајања евра, док пословна заједница снажно подржава улазак у еврозону.
Државне институције су већ започеле припреме за транзицију, тако да су цијене у продавницама широм Софије истакнуте и у левима и у еврима, док владине кампање и медијски огласи информишу грађане о фиксном курсу и техничким аспектима замјене валуте.
Аналитичари упозоравају да би старија популација, посебно у руралним подручјима Бугарске, могла да има потешкоћа са прилагођавањем на европску валуту.
Бугарска ће се еврозони придружити три године након Хрватске, која је евро увела у јануару 2023. године.
Овим проширењем, број грађана који користе евро премашиће 350 милиона, чиме ће се додатно учврстити улога заједничке валуте као једног од кључних стубова европске економске интеграције, додаје британска агенција.
