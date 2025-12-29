Кремљ објавио када ће разговарати Путин и Трамп

Извор:
РТ Балкан
29.12.2025
11:05
У најскорије вријеме биће одржан телефонски разговор између Владимира Путина и Доналда Трампа поводом јучерашњег састанка председника САД са Владимиром Зеленским, изјавио је портпарол шефа руске државе Дмитриј Песков.
У Кремљу засад не знају како су протекли преговори Зеленског и Трампа и не могу да их оцене. Ипак, у Москви се слажу са изјавом предсједника САД да је мир постао "знатно ближи".
Песков је подвукао да се о телефонском разговору Путина и Зеленског тренутно не говори.
Коментари о појединачним тачкама мировног споразума у вези са украјинским сукобом засад нису сврсисходни, као и да Кијев треба да повуче трупе из Донбаса ради обуставе борбених дејстава.
Песков је додао да у Кремљу не разумију шта Зеленски има у виду када каже да Русија треба да припреми план "б" у сукобу са Украјином.
Осим тога, напоменуо је да Путин и Трамп нису разговарали о божићном примирју у Украјини, као и да Русија разматра окончање војног сукоба у контексту остваривања сопствених циљева.
Портпарол Кремља је нагласио да међу европским грађанима заиста постоји незадовољство због тога што руководство Европске уније завлачи руку у џепове својих пореских обвезника.
"На наредним изборима им неће бити лако", истакао је Песков.
