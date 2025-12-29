Одлазак "Матадора" – Кавани окачио копачке о клин

Извор:
Уругвајски фудбалер Единсон Кавани саопштио је да је завршио играчку каријеру.
Кавани (38) је у каријери играо за Данубио, Палермо, Наполи, Пари Сен Жермен, Манчестер јунајтед, Валенсију и Боку јуниорс.
Он је за репрезентацију Уругваја од 2008. до 2022. године одиграо 136 утакмица и постигао је 58 голова.
Са селекцијом Уругваја освојио је 2011. године Куп Америке.
Био је шампион Уругваја, Француске (6x), са Наполијем је освојио Куп Италије, а са Јунајтедом изгубио финале Лиге Европе 2021.
На 737 утакмица у клупској каријери, постигао је тачно 400 голова.
Кавани се на друштвеним мрежама захвалио породици, пријатељима, саиграчима, тренерима и навијачима.
"Одлазим у миру, јер знам да сам дао све од себе на сваком тренингу и свакој утакмици. Са грешкама, успјесима, али увијек са поштовањем према овој професији, која ми је толико дала", написао је, између осталог, Кавани.
