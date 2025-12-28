Logo
Демантоване важне вијести о Митровићу

Демантоване важне вијести о Митровићу

Српски фудбалер Александар Митровић ове зиме неће мијењати средину.

Иако је из Ал Хилала прешао у Ал Рајан љетос, већ су се појавиле спекулације да би Митровић могао да напусти овај клуб.

То се, међутим, неће десити, потврдила је агенција која заступа српског нападача.

"Од доласка у Ал Рајан Митровић је одиграо четири утакмице и на њима забиљежио учинак од три гола и двије асистенције. То показује његову спремност и високи ниво спремности, јасно истиче колико игра важну улогу у нападу клуба и чист је доказ потпуног професионализма. Митровић нема намјеру да напушта клуб у ближој будућности. Он је важан фудбалер у Ал Рајановом систему", наводи се у саопштењу које су пренијели катарски медији.

Ал Рајан се тренутно налази на трећој позицији у првенству са 19 бодова, два мање од Шамала, а шест од првопласиране Ал Гарафе која има и утакмицу више.

Митровић је посљедњу утакмицу одиграо крајем октобра ове године и сви жељно ишчекују његов повратак на терен.

Aleksandar Mitrović

