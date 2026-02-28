Огласио се Трамп: Американци и Израелци извели заједнички напад

Извор:
28.02.2026
Амерички предсједник Доналд Трамп је потврдио да је јутрошњи напад на Израел изведен заједничким снагама из САД-а и Израела.
Према његовим ријечима Иран испољава "пријетеће активности директно угрожавају Сједињене Америчке Државе, америчке војнике, базе у иностранству и савезнике широм свијета“.
"Наш циљ је да одбранимо амерички народ елиминацијом непосредних пријетњи које долазе од иранског режима, окрутне групе веома тешких и страшних људи“, рекао је Трамп.
Он је додао да ирански режим узвикује "смрт Америци" као и да води непрекидну кампању крвопролића и масовних убистава, циљајући Сједињене Америчке Државе.
