Огласио се Трамп: Американци и Израелци извели заједнички напад

Извор:

Агенције

28.02.2026

08:46

Амерички предсједник Доналд Трамп
Фото: Tanjug / AP / Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп је потврдио да је јутрошњи напад на Израел изведен заједничким снагама из САД-а и Израела.

Према његовим ријечима Иран испољава "пријетеће активности директно угрожавају Сједињене Америчке Државе, америчке војнике, базе у иностранству и савезнике широм свијета“.

"Наш циљ је да одбранимо амерички народ елиминацијом непосредних пријетњи које долазе од иранског режима, окрутне групе веома тешких и страшних људи“, рекао је Трамп.

Он је додао да ирански режим узвикује "смрт Америци" као и да води непрекидну кампању крвопролића и масовних убистава, циљајући Сједињене Америчке Државе.

Коментари (0)
