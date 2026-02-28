Logo
У саобраћајци погинуо младић (19) из Козарске Дубице

Извор:

АТВ

28.02.2026

09:51

Коментари:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Младић М.О. (19) из Козарске Дубице погинуо је ноћас у саобраћајној несрећи, која се догодила око три часа ујутро.

Он је возилом марке мерцедес слетио са коловоза.

"Полицијској станици Козарска Дубица ноћас око три часа иза поноћи пријављено је да је у саобраћајној несрећи која се догодила у Козарској Дубици једно лице смртно страдало", саопштили су из ПУ Приједор.

Хроника

Хроника

Ово је осумњичени за убиство Живка Бакића: Прво му пуцао у ноге, па га ''овјерио'' у главу

