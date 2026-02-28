Ово је осумњичени за убиство Живка Бакића: Прво му пуцао у ноге, па га ''овјерио'' у главу

Извор:
Иако је ликвидација Живка Бакића (43) изведена по најсуровијем рецепту криминалних кланова, правда је стигла брже него што се очекивало.
Након што је Александар Д. (34) већ смјештен иза решетака, полиција је јуче "приземљила" и директног извршиоца, Радомира С. (29).
Склапање мозаика ове професионалне егзекуције открило је шокантну истину: упркос мјесецима планирања, судбину убице запечатио је непредвиђени тренутак на самом мјесту злочина.
Оно што овај случај издваја из серије сличних обрачуна јесте начин на који је Бакић усмрћен. Истражиоци су на путу за Малу Иванчу затекли трагове који указују на то да жртви није одмах пресуђено.
Убица је Бакићу прво пуцао у стопала и ноге. У свијету плаћених убица, ово се назива "приземљење". Циљ је да се жртви онемогући бијег и да се натјера на непомичност прије коначног хица.
Анализа лица мјеста показала је потресне трагове. Рањен у ноге, стомак и руке, Бакић је пузећи покушавао да се домогне шипражја и шуме, остављајући крвави траг у дубоком снијегу.
Када је жртва остала без снаге, егзекутор му је пришао и хладнокрвно испалио "овјеру" у главу.
Убица је планирао да Бакићево тијело никада не буде пронађено или бар не док трагови не "охладе". Грозничаво је рукама и грањем набацивао снијег на леш.
"Све указује на то да је убица био усред процеса скривања тијела када га је нешто прекинуло. Да ли су то била свјетла аутомобила у даљини или лавеж паса, остаје предмет истраге, али је он у паници побјегао, оставивши тијело само дјелимично покривено. Да је снијег наставио да пада без ометања, тијело би вјероватно било откривено тек на прољеће", наводи извор близак истрази.
