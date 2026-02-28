Ванредно стање у Израелу, забрањена јавна окупљања

Извор:
У Израелу је на снази ванредно стање, ваздушни простор је затворен, као и школе, а забрањена су јавна окупљања и обустављене културне и спортске манифестације, изјавио је почасни конзул Србије у Израелу Александар Николић.
Он је напоменуо да је, послије јучерашњих активности израелских снага на слабљењу Хезболаха како би се спријечило просљеђивање информација Ирану, Израел започео операцију названу "Штит Јудеје".
"Широм земље огласиле су се сирене упозорења. Израелски експерти за питања безбједности наглашавају да се напад овог пута десио током дана, што је у много чему другачије него раније", рекао је Николић.
Додао је да је команда одбране Израела ажурирала упутства према којима становништво треба бити у близини склоништа, забрањено је окупљање грађана, а могућ је одлазак само на радна мјеста која су неопходна.
Он каже да је у ванредном стању комплетно израелско становништво дисциплиновано и, нажалост, навикнуто на овакве ситуације.
Николић је за ТВ Танјуг рекао да је присутна напетост и забринутост, те да се сада ишчекује развој догађаја.
Када је ријеч о евентуалној евакуацији држављана Србије, он је напоменуо да су једини надлежан органи за то Министарство спољних послова и Амбасада Србије у Тел Авиву, те да треба пратити њихова упутства и не улазити у било какве спекулације.
