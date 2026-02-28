Logo
Сирене и експлозије се чују у Јерусалиму

Извор:

Танјуг

28.02.2026

11:02

Сирене и експлозије се чују у Јерусалиму

Сирене се и даље чују у Јерусалиму, околини и широм сјеверног Израела усред таласа иранских балистичких ракетних напада.

Ово је услиједило послије напада Израела и САД на Иран.

Најновија вијест

Свијет

Медији: Нападнута америчка војна база у Бахреину, људима наређено да се хитно склоне

За сада нема извјештаја о повријеђенима, пренио је Тајмс оф Израел.

Чују се експлозије док израелске одбрамбене снаге активирају системе за пресретање пројектила у покушају да обуставе нападе.

Ирански Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) објавио је да је започео "први талас опсежних ракетних и беспилотних напада" на Израел, објавила је агенција Тасним.

izrael vojska

Свијет

Израелска војска саопштила шта је циљ операције против Ирана

У саопштењу је наведено да су напади услиједили "као одговор на непријатељску и криминалну агресију непријатеља на Исламску Републику Иран".

