Сирене и експлозије се чују у Јерусалиму

Извор:
Танјуг
28.02.2026
11:02
Коментари:0
Сирене се и даље чују у Јерусалиму, околини и широм сјеверног Израела усред таласа иранских балистичких ракетних напада.
Ово је услиједило послије напада Израела и САД на Иран.
За сада нема извјештаја о повријеђенима, пренио је Тајмс оф Израел.
Чују се експлозије док израелске одбрамбене снаге активирају системе за пресретање пројектила у покушају да обуставе нападе.
Ирански Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) објавио је да је започео "први талас опсежних ракетних и беспилотних напада" на Израел, објавила је агенција Тасним.
У саопштењу је наведено да су напади услиједили "као одговор на непријатељску и криминалну агресију непријатеља на Исламску Републику Иран".
