Трамп: ''Све што желим је слобода за народ''

28.02.2026

12:31

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Предсједник САД Доналд Трамп рекао је за Washington Post да му је главна брига "слобода" за ирански народ.

У кратком телефонском разговору у раним јутарњим сатима рекао је да жели да Иран буде мјесто које је "безбједно".

Сташа Кошарац

Република Српска

Кошарац: Први устав - темељ државности Српске

"Све што желим јесте слобода за народ", рекао је Трамп за Washington Post, упитан какво насљеђе жели да остави као резултат операције.

"Желим безбједну нацију, и то је оно што ћемо имати."

