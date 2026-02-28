Једна особа погинула у Абу Дабију приликом ракетног напада Ирана

Извор:
Једна особа је погинула данас у Абу Дабију након што су ПВО снаге Уједињених Арапских Емирата пресрели иранске балистичке ракете, пренијела је државна новинска агендија УАЕ.
Попут Ирака, Катара и Кувајта и Уједињени Арапски Емирати су саопштили данас да затварају свој ваздушни простор, пренијела је државна агенција WAM.
Раније данас бахреинска државна новинска агенција БНА пренијела је да је центар Пете флоте америчке морнарице, који управља операцијама у региону Блиског истока, "изложен ракетном нападу".
Власти у Катару, још једној земљи са америчком војном базом, издале су упозорења путем мобилних телефона, позивајући људе да остану у затвореном простору, пренио је Гардијан.
Према саопштењу катарског Министарства одбране, њихови системи за пресретање ракета успјели су да пресретну иранску ракету која је била усмјерена према земљи.
