Једна особа погинула у Абу Дабију приликом ракетног напада Ирана

Извор:

Танјуг

28.02.2026

11:49

Коментари:

0
Абу Даби
Фото: Tanjug/AP

Једна особа је погинула данас у Абу Дабију након што су ПВО снаге Уједињених Арапских Емирата пресрели иранске балистичке ракете, пренијела је државна новинска агендија УАЕ.

Попут Ирака, Катара и Кувајта и Уједињени Арапски Емирати су саопштили данас да затварају свој ваздушни простор, пренијела је државна агенција WAM.

војска-израел-21082025

Свијет

Израелска војска позвала око 20.000 нових резервиста

Раније данас бахреинска државна новинска агенција БНА пренијела је да је центар Пете флоте америчке морнарице, који управља операцијама у региону Блиског истока, "изложен ракетном нападу".

Власти у Катару, још једној земљи са америчком војном базом, издале су упозорења путем мобилних телефона, позивајући људе да остану у затвореном простору, пренио је Гардијан.

662178b55109a dubai

Свијет

Експлозија изнад Дубајиа: Евакуисана Бурџ Калифа

Према саопштењу катарског Министарства одбране, њихови системи за пресретање ракета успјели су да пресретну иранску ракету која је била усмјерена према земљи.

Abu Dabi

Иран

Израел Иран

