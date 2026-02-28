Иран објавио кога је све гађао након напада САД и Израела

28.02.2026
Иран наводи да је гађао америчке војне објекте у неколико земаља Залива, као и да је испалио серије пројектила ка Израелу, након што су САД и Израел започеле ударе на иранске војне и државне циљеве у суботу ујутру по локалном времену.
Звук експлозија одјекивао је у више земаља региона док су противракетни системи били активирани да пресретну долазеће пројектиле.
Иран је испалио "десетине" балистичких пројектила ка Израелу, наводи Nour News, медиј повезан са Иранском револуционарном гардом (ИРГЦ). Нема извjештаја о жртвама.
ИРГЦ је саопштио да су циљани ваздухопловна база Ал Удеид у Катару, ваздухопловна база Ал-Салем у Кувајту, ваздухопловна база Ал-Дхафра у УАЕ и америчка поморска база у Бахреину. Ваздухопловна база Мувафак Ал-Салти у Јордану такође је била мета, према иранским државним медијима, као и америчка база на северу Ирака.
Обим штете се још утврђује: неколико пројектила испаљено је на Уједињене Арапске Емирате и пресретнуто. Дио ракетног отпада пао је у стамбеном насељу и усмртио једног цивила, према званичној новинској агенцији УАЕ.
Један пројектил погодио је америчку морнаричку базу у држави Бахреин. Нема извјештаја о жртвама.
Званичник Катара наводи да је Катар пресрео два иранска пројектила изнад територије земље.
Шеф Генералштаба Кувајта изјавио је да су "системи противваздушне одбране ангажовали долазеће пројектиле".
Јорданска војска саопштила је да су противваздушне одбране успешно пресреле два балистичка пројектила која су била усмерена на Краљевину, пише Телеграф.
