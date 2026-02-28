Logo
Објављено колико је ракета до сада лансирано из Ирана на Израел

Танјуг

28.02.2026

12:35

0
Израел Иран напад
Фото: Tanjug/AP

Од јутрос је из Ирана на Израел лансирано око 35 балистичких ракета, према прелиминарним војним процјенама.

Неке ракете су пресреле противваздушне снаге, док су друге пале на отворена подручја, преноси Тајмс оф Израел.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: ''Све што желим је слобода за народ''

Забиљежени су и дијелови ракета и пресретача који су пали широм Израела, а према информацијама љекара, једна особа је лакше повријеђена.

Врховни савјет за националну безбједност Ирана објавио је раније данас да су оружане снаге Исламске Републике Иран започеле "разорни одговор" на нападе које су извеле Сједињене Америчке Државе и Израел.

У саопштењу је наведено да Иран неће подлећи "ситним захтјевима непријатеља" и да ће наставити да пружа отпор, пренио је НБЦ.

"Непријатељ вјерује да ће се отпорна иранска нација предати њиховим ситним захтјевима кроз такве кукавичке поступке", навео је Савјет у саопштењу које је објавила агенција Мехр.

У саопштењу се апелује на грађане Ирана да избјегавају гужве у тржним центрима и да ће школе и универзитети бити затворени до даљњег, док ће банке остати отворене, а владине канцеларије ће радити са 50 одсто капацитета.

Сташа Кошарац

Република Српска

Кошарац: Први устав - темељ државности Српске

Израелски министар одбране Израел Кац рекао је раније данас да је Израел покренуо превентивни напад против Ирана како би уклонио пријетње по безбједност земље и да је у цијелој земљи проглашено ванредно стање.

Извор је за ЦНН потврдио да је израелски напад на Иран био координисан са САД.

Израел Иран

Rakete

napad

