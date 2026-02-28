Објављено колико је ракета до сада лансирано из Ирана на Израел

Извор:
Од јутрос је из Ирана на Израел лансирано око 35 балистичких ракета, према прелиминарним војним процјенама.
Неке ракете су пресреле противваздушне снаге, док су друге пале на отворена подручја, преноси Тајмс оф Израел.
Забиљежени су и дијелови ракета и пресретача који су пали широм Израела, а према информацијама љекара, једна особа је лакше повријеђена.
Врховни савјет за националну безбједност Ирана објавио је раније данас да су оружане снаге Исламске Републике Иран започеле "разорни одговор" на нападе које су извеле Сједињене Америчке Државе и Израел.
У саопштењу је наведено да Иран неће подлећи "ситним захтјевима непријатеља" и да ће наставити да пружа отпор, пренио је НБЦ.
"Непријатељ вјерује да ће се отпорна иранска нација предати њиховим ситним захтјевима кроз такве кукавичке поступке", навео је Савјет у саопштењу које је објавила агенција Мехр.
У саопштењу се апелује на грађане Ирана да избјегавају гужве у тржним центрима и да ће школе и универзитети бити затворени до даљњег, док ће банке остати отворене, а владине канцеларије ће радити са 50 одсто капацитета.
Израелски министар одбране Израел Кац рекао је раније данас да је Израел покренуо превентивни напад против Ирана како би уклонио пријетње по безбједност земље и да је у цијелој земљи проглашено ванредно стање.
Извор је за ЦНН потврдио да је израелски напад на Иран био координисан са САД.
