Logo
Large banner

Издато упозорење држављанима Црне Горе који су на Блиском истоку

28.02.2026

13:59

Коментари:

0
Застава Црна Гора
Фото: Pexels

Министарство иностраних послова Црне Горе препоручило је држављанима Црне Горе, који се налазе у државама Блиског истока, да поступају са максималним опрезом, избјегавају потенцијално угрожене локације и редовно прате упутства и препоруке локалних власти и служби цивилне заштите.

"Држављанима Црне Горе савјетује се да остану у својим домовима и избјегавају непотребна кретања док се безбједносна ситуација не стабилизује", наводи у саопштењу,

Осим тога, препоручује им се да обезбиједе довољне залихе воде, хране и основних животних потрепштина, како би били спремни у случају евентуалних ограничења кретања или других ванредних мјера.

Flightradar: Небо изнад Ирана

Свијет

Flightradar: Погледајте небо изнад Ирана након ракетних удара

За евентуалну конзуларну помоћ, држављани Црне Горе могу контактирати амбасаде Црне Горе у Абу Дабију и Анкари, Генерални конзулат у Истанбулу, те почасне конзуле у Израелу, Азербејџану и Либану.

Напад Израела на Иран

Свијет

Овако је почео рат - објављени видео снимци

Подијели:

Тагови :

Црна Гора

Bliski istok

Израел Иран

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хапшење Ацо Ђукановић

Регион

Ухапшен брат Мила Ђукановића, шта је полиција све пронашла

6 ч

0
Ухапшен брат Мила Ђукановића

Регион

Ухапшен брат Мила Ђукановића

8 ч

0
Земљотрес у Црној Гори, тресло се код Подгорице

Регион

Земљотрес у Црној Гори, тресло се код Подгорице

9 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Пресуда за масакр на Цетињу: Начелница МУП-а иде у затвор јер није одузела оружје монструму

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Брат Мила Ђукановића приведен на саслушање

17

11

Радник сачувао бодове код куће и изједначио се са Жељом

17

07

Ажурирала апликацију банке, па остала без 3.500 евра

17

00

Језиви снимци из Дубаија: У пламену чувена свјетска атракција

16

57

Усисивач вас шпијунира? Хакер упао у 7.000 робота - хиљаде домова на удару

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner