Издато упозорење држављанима Црне Горе који су на Блиском истоку

Министарство иностраних послова Црне Горе препоручило је држављанима Црне Горе, који се налазе у државама Блиског истока, да поступају са максималним опрезом, избјегавају потенцијално угрожене локације и редовно прате упутства и препоруке локалних власти и служби цивилне заштите.
"Држављанима Црне Горе савјетује се да остану у својим домовима и избјегавају непотребна кретања док се безбједносна ситуација не стабилизује", наводи у саопштењу,
Осим тога, препоручује им се да обезбиједе довољне залихе воде, хране и основних животних потрепштина, како би били спремни у случају евентуалних ограничења кретања или других ванредних мјера.
За евентуалну конзуларну помоћ, држављани Црне Горе могу контактирати амбасаде Црне Горе у Абу Дабију и Анкари, Генерални конзулат у Истанбулу, те почасне конзуле у Израелу, Азербејџану и Либану.
