Иран има адут којим би изазвао глобални хаос и пакао на земљи

Извор:
АТВ
28.02.2026
15:08
Израелске и америчке оружане снаге покренуле су у суботу ујутру координисане нападе на више циљева у Ирану, гурајући Блиски исток у нови војни сукоб.
Данашњи напад америчких и израелских снага услиједио је након што су се Израел и Иран упустили у 12-дневни ваздушни рат у јуну, и након америчко-израелских упозорења да ће поново напасти ако Иран настави своје нуклеарне и балистичке ракетне програме.
Британски лист "Тајмс" је непосредно прије данашњег напада на Иран писао о могућности да амерички предсједник Доналд Трамп покрене војну акцију, и спремности Ирана на одмазду изазивањем "пакла" у Ормуском мореузу, кроз који пролази четвртина свјетске нафте и трећина течног природног гаса.
Са докова у Бандар Абасу, гдје су некада изградили реплику америчког носача авиона само да би га уништили, војни планери иранског режима, наводи лист, ове недјеље могу са извјесним задовољством да гледају у Ормуски мореуз.
У демонстрацији војне моћи која би могла да се покаже кључном за опстанак режима, али и за његово коначно урушавање, иранска морнарица је накратко затворила мореуз ширине 24 наутичке миље.
Након неколико вјежби, танкери су поново полако почели да пролазе кроз мореуз, а порука Доналду Трампу је била јасна - "бомбардујте Иран на сопствену економску одговорност".
Исламска Република је посљедњих година много уложила у дронове и балистичке ракете и има импресиван арсенал, упркос ресурсима уништеним у сукобу прошлог јуна.
Иран би могао да прошири домет свог оружја на саудијска складишта нафте и озбиљно угрози танкере за превоз нафте дроновима и минама у Ормуском мореузу.
У почетним ударима, Америка ће настојати да ослаби способност Ирана да узврати, укључујући циљање ракетних складишта, нападе на лансирне системе и системе командовања и надзора, са очекивањем да ће режим у Техерану готово сигурно узвратити.
Шиитске милитантне групе - донедавно прва линија одвраћања и одбране Ирана, која је укључивала Хезболах у Либану, моћне милиције у Ираку и Хуте у Јемену - готово сигурно ће бити позване у борбу. Али данас су значајно ослабљене у сукобима посљедњих година, а Хезболах је под снажним притиском да се разоружа.
Неки аналитичари сматрају да би чак могли одбити учешће у борби, осим у случају неколико "црвених линија", које укључују атентат на иранског врховног вођу, ајатолаха Алија Хамнеија.
Иако је било извјештаја да је Иран распоредио ракете близу границе са Ираком, Ормуски мореуз и природна географска контрола коју Иран има над поморским рутама, како се истиче, остају његов адут.
Вишенедјељна блокада мореуза могла би да подстакне Кину и друге земље да изврше притисак на САД да окончају рат, позивајући на прекид ватре попут оног који је успостављен прошлог јуна након америчких удара на кључна иранска нуклеарна постројења.
Али са друге стране, блокирање мореуза нападом на америчке снаге или ометањем пловидбе носи значајне ризике за опстанак режима, који зависи од прихода од продаје нафте Кини и Индији. Ако би се Ормуски мореуз затворио, ти приходи би пресушили, а притисак за промјену режима би се повећао - што би користило и Саудијској Арабији, главном регионалном ривалу Ирана.
Као знак блиских веза између Пекинга и Техерана, ове недјеље је објављено да је Кина спремна да прода Ирану противбродско оружје, укључујући моћне надзвучне крстареће ракете ЦМ-302, које имају домет од око 290 километара и дизајниране су да избјегну бродску одбрану летећи ниско и великом брзином.
Њихово распоређивање би значајно ојачало иранске офанзивне способности и представљало би велику пријетњу америчким поморским снагама. Овај споразум додатно наглашава савез Ирана са Кином и Русијом, са којима иранска морнарица редовно изводи заједничке вјежбе.
У међувремену, Трампове војне снаге су се окупиле у непосредној близини, укључујући ударне групе носача авиона УСС Абрахам Линколн и УСС Џералд Р Форд.
Дени Цитринович, бивши израелски обавјештајни официр и виши истраживач за Иран у Израелском институту за студије националне безбједности, каже да би режим одговорио на Трампов напад настојећи да нанесе "максималну штету" како би повећао притисак на Вашингтон да заустави рат који америчка јавност не жели.
"Американци имају огромну оперативну надмоћ, али не смијемо потцијенити иранске могућности. Главни циљ Ирана је да преживи, да побиједи како не би изгубио", рекао је Цитринович.
Одговор би наводно укључивао нападе балистичким ракетама на америчке базе у региону, као и у Катару и Уједињеним Арапским Емиратима (УАЕ). Међународни бродски превоз би такође био мета напада, а ројеви дронова би били лансирани на море.
Такође постоје информације да је Иранска револуционарна гарда (ИРГЦ) извела вјежбе ракетних напада на макету ваздухопловне базе ал-Дафра у УАЕ, где је стационирано око 5.000 америчких војника.
Ехуд Еиран, стручњак за поморске сукобе на Блиском истоку, објашњава да Техеран одржава двије поморске снаге - традиционалну морнарицу са "конвенционалном површинском флотом" и подморницама, које дјелују паралелно са одвојеним поморским снагама ИРГЦ-а усмереним на "асиметрично ратовање", ослањајући се на патролне бродове и брзе нападне чамце.
Иран такође има низ ракетних система, укључујући Ц-802 (Нур), које је Хезболах користио за напад на израелски ратни брод 2006. године, при чему су погинула четири припадника посаде.
"Могући правци дјеловања укључују директне нападе на америчку поморску имовину, покушаје ометања или блокаде ормуског мореуза или подстицање Хута да повећају нападе на глобално поморство у мореузу Баб ел-Мандеб. Главни ризици су значајни", рекао је Еиран.
"Сједињене Државе би могле бити увучене у дуготрајан и скуп сукоб са Ираном, посебно ако динамику ескалације буде тешко контролисати. Израелски цивили у позадини могли би претрпјети значајне људске и материјалне губитке у случају наставка ракетних напада или напада преко посредника. Поред тога, Иран би могао покушати да поремети кључне поморске трговачке руте, укључујући Ормуски мореуз и Баб ел-Мандеб, чиме би утицао на глобално снабдијевање енергијом и комерцијални бродарски промет", упозорава Еиран.
Према ријечима вицеадмирала Кевина Донегана, бившег команданта америчке морнарице, све би могло да се сведе на Трампову спремност да се упусти у дуготрајну борбу, са практично затвореним Ормузом и америчка средства изложена честим нападима.
"Иран је вјероватно најслабији у посљедњих десет година. Али то не значи да нема огромну способност да одговори", рекао је Донеган, додајући да би затварањем мореуза Иран "могао да изазове хаос у свјетском економском систему - то су све ствари које би могли да ураде".
