Званично: Евролига отказала турнир

Извор:
АТВ
28.02.2026
16:18
Коментари:0
Евролига је због рата Израела и Ирана отказала турнир у Абу Дабију.
Ситуација на Блиском истоку је изузетно напета након напада Израела на Иран, а земље у региону налазе се у стању приправности.
Зато је прекинута утакмица Монака и Ариса на јуниорском турниру Евролиге.
Како је Евролига објавила, цијели турнир је отказан.
Свијет
Ко је Али Хамнеи и ко су његови могући насљедници
"Квалификациони турнир јуниорске Евролиге у Абу Дабију је отказан. Евролига са жаљењем објављује да се турнир неће одржати. Узимајући у обзир тренутну ситуацију у региону, ова одлука је донета како би се гарантовала безбједност свих учесника. Након пажљиве процјене и сталних консултација са релевантним властима и заинтересованим странама, утврђено је да је отказивање догађаја тренутно најодговорнији потез", стоји у саопштењу такмичења, преноси Б92.
Euroleague Basketball regrets to announce the cancellation of the adidas NextGen EuroLeague qualifying tournament in Abu Dhabi.— EuroLeague (@EuroLeague) February 28, 2026
In light of the current situation in the region, this decision has been made to guarantee the safety and security of all participants. After careful… https://t.co/y1o47ydjfE
Најновије
Најчитаније
17
14
17
11
17
07
17
00
16
57
Тренутно на програму