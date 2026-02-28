Logo
Large banner

Званично: Евролига отказала турнир

Извор:

АТВ

28.02.2026

16:18

Коментари:

0
Званично: Евролига отказала турнир
Фото: Pixabay

Евролига је због рата Израела и Ирана отказала турнир у Абу Дабију.

Ситуација на Блиском истоку је изузетно напета након напада Израела на Иран, а земље у региону налазе се у стању приправности.

Зато је прекинута утакмица Монака и Ариса на јуниорском турниру Евролиге.

Како је Евролига објавила, цијели турнир је отказан.

ali hamnei tanjugap

Свијет

Ко је Али Хамнеи и ко су његови могући насљедници

"Квалификациони турнир јуниорске Евролиге у Абу Дабију је отказан. Евролига са жаљењем објављује да се турнир неће одржати. Узимајући у обзир тренутну ситуацију у региону, ова одлука је донета како би се гарантовала безбједност свих учесника. Након пажљиве процјене и сталних консултација са релевантним властима и заинтересованим странама, утврђено је да је отказивање догађаја тренутно најодговорнији потез", стоји у саопштењу такмичења, преноси Б92.

Подијели:

Тагови :

Евролига

Израел Иран

Abu Dabi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ко је Али Хамнеи и ко су његови могући насљедници

Свијет

Ко је Али Хамнеи и ко су његови могући насљедници

59 мин

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Нови систем безбједности градити са Русијом

1 ч

0
Сутра Дан жалости у Српској

Република Српска

Сутра Дан жалости у Српској

1 ч

0
Продавци половњака очекују стабилност, купци вребају пад цијена

Ауто-мото

Продавци половњака очекују стабилност, купци вребају пад цијена

1 ч

0

Више из рубрике

Никола Јокић је херој НБА: Џокер научио силеџију памети

Кошарка

Никола Јокић је херој НБА: Џокер научио силеџију памети

1 ч

0
Прекинута утакмица због бомбардовања

Кошарка

Због бомбардовања прекинута утакмица Евролиге - ВИДЕО

3 ч

0
Огласио се Никола Јокић послије инцидента на утакмици

Кошарка

Огласио се Никола Јокић послије инцидента на утакмици

5 ч

0
Никола Јокић-Денвер

Кошарка

Прљави потези у НБА: Умало избила туча, Јокић реаговао

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Брат Мила Ђукановића приведен на саслушање

17

11

Радник сачувао бодове код куће и изједначио се са Жељом

17

07

Ажурирала апликацију банке, па остала без 3.500 евра

17

00

Језиви снимци из Дубаија: У пламену чувена свјетска атракција

16

57

Усисивач вас шпијунира? Хакер упао у 7.000 робота - хиљаде домова на удару

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner