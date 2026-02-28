Logo
Прљави потези у НБА: Умало избила туча, Јокић реаговао

28.02.2026

09:08

Никола Јокић-Денвер
Фото: Tanjug/AP Photo/Kyle Phillips

Кошаркаши Денвера поражени су од Оклахоме, али су меч обиљежили прљави потези играча Тандера ка Николи Јокићу.

У посљедњој четвртини, када је напетост досегла врхунац, Лу Дорт је након једног напада избацио кук и ударио српског центра, који је завршио на паркету.

Никола Јокић је истог тренутка скочио на ноге и кренуо према Канађанину. У његову одбрану одмах је стао Џејлин Вилијамс, након чега је услиједило нагуравање и повлачење за дресове.

Судије су реаговале искључењем Дорта, док су Јокић и Вилијамс кажњени техничким грешкама, па је утакмица потом могла бити настављена у истом жару.

Раније је неспортски потез направио и Шеја Гилџус-Александера, који је сусрет отворио неспортском грешком након што је лоптом погодио Јокића.

Никола Јокић

Денвер

Denver Nagetsi

