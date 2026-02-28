Прљави потези у НБА: Умало избила туча, Јокић реаговао

28.02.2026
09:08
Коментари:0
Кошаркаши Денвера поражени су од Оклахоме, али су меч обиљежили прљави потези играча Тандера ка Николи Јокићу.
У посљедњој четвртини, када је напетост досегла врхунац, Лу Дорт је након једног напада избацио кук и ударио српског центра, који је завршио на паркету.
Никола Јокић је истог тренутка скочио на ноге и кренуо према Канађанину. У његову одбрану одмах је стао Џејлин Вилијамс, након чега је услиједило нагуравање и повлачење за дресове.
Судије су реаговале искључењем Дорта, док су Јокић и Вилијамс кажњени техничким грешкама, па је утакмица потом могла бити настављена у истом жару.
Раније је неспортски потез направио и Шеја Гилџус-Александера, који је сусрет отворио неспортском грешком након што је лоптом погодио Јокића.
Lu Dort was ejected after appearing to trip Nikola Jokic on this play.— ESPN (@espn) February 28, 2026
Nikola Jokic and Jaylin Williams both received technical fouls. pic.twitter.com/ZFyNHpigsM
